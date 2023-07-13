如何對付入侵植物？加州人把野生黑芥菜製成各種產品

野生黑芥菜生長迅速，通常在濕冷的冬季後便佈滿加州的海岸、山坡和公路旁。美聯社

加州 服裝設計師金格瑞（Max Kingery）在洛杉磯 山坡上採摘黃色野花時，曾被人質疑是「採花狂」。這位用植物來為春夏系列服裝染色的設計師說，被指責採摘這種加州「超級花卉」（superbloom），他並不會生氣；相反的，他認為這是個讓人們多了解此一破壞性植物的機會。這種野生黑芥菜（wild black mustard），生長迅速，通常在濕冷的冬季後便佈滿加州的海岸、山坡和公路旁。

黑芥菜屬野生開花植物中生命力最旺盛的一種，春天時在加州四處可見，隨著氣溫升高，枝葉開始枯萎，在山火 肆虐的黃金之州，它的莖桿就像火梯般讓火焰得以竄升，成為助燃劑。

加州服裝設計師金格瑞採摘野生黑芥菜的黃色花朵，用來為春夏系列服裝染色。美聯社

黑芥菜排他性極強，會與原生植被爭地，改變景觀；它的葉子和根部會抑制其它植物生長，迅速蔓延成為單一物種。加州的野生芥菜種類繁多，但黑芥菜是最普遍的一種。

當地越來越多的藝術家、設計師和廚師像金格瑞一樣，從染料到香蒜醬，都用上這種植物，他們透過採摘野生黑芥菜來應付它的入侵。其中有些人會帶領民眾徒步旅行，採摘帶辛辣味的黃色野花、咀嚼葉片；此外，還舉辦研討會和發放手冊，指導人們如何將它製成紙張、肥料和調味料。

金格瑞的服裝系列被恰如其實地命名為「遍地花開」（Pervasive Bloom），包括運動衣、長褲、背心和其他用野生黑芥菜染色的產品。在他的公司Olderbrother網站上，一位模特身穿芥菜染外套，擁抱著被連根拔起的野菜，其他的圖片則呈現了他們清理土地的過程。

藝術家柏蔻威茲用野生黑芥菜這個入侵物種製作出染料，並開設課程推廣。美聯社

Berbo工作室的藝術家柏蔻威茲（Erin Berkowitz）用這個入侵物種製作出染料，包括金格瑞的服裝所使用的。她與一位廚師共同開設課程，這位廚師用芥菜製作香蒜醬，並將花搗碎製成調料。

柏蔻威茲說，她與金柏瑞的合作證明，如果有更多的人瞭解黑芥菜的用途，就能開發出更多的可能性。她說，舉目四望，我們看到公園裡的整座山丘都被黑芥菜覆蓋，但這也可以是一件充滿希望的事。