漸多女性選擇不生 興起「富阿姨」運動

越來越多女性選擇不生孩子，享受自在生活。Getty Images

卡格爾（Rachel Cargle）在30出頭時，正考慮將來是否要有孩子，她在網路上瀏覽一些文章，但沒有得到任何幫助。她在接受「早安美國」（Good Morning America）採訪時表示，網路上有許多關於女性選擇不生孩子的話題，感覺是因為她們不喜歡小孩；她沒有發現比較正面，一個有別於常規、接受個人不生育決定的討論空間。

卡格爾決定改變此一現狀，2020年，她創立了「富阿姨至上」（Rich Auntie Supreme）網站和Instagram平台，標榜是「那些選擇無子女、享受生活的女性一起分享和交流的空間」。

身兼Loveland基金會創始人、企業家和回憶錄「我們自己的文藝復興」（A Renaissance of Our Own）作者的卡格爾表示，她只想創造一個空間，既尊重又讚許自己不生育或不當母親的決定。

卡格爾指出，「富阿姨至上」取名靈感來自一張照片，照片中有四位穿著時尚 的老婦人，她們看來對自己的生活相當滿意。如今，「富阿姨至上」在IG擁有11.8萬名粉絲，卡格爾稱該平台是個「安全的空間」，讓人感到踏實，並分享決定不生孩子的快樂。

卡格爾說，創立這個社群讓她發現，還有很多人已做出同樣決定，或正考慮做出這個決定。她說，她最喜歡的是，當人們見到她時，會悄悄告訴她，「我也是個『富阿姨』，我也決定不要孩子了。」

數據顯示，卡格爾「富阿姨至上」的日益壯大，是人們對它興趣日增和社會趨勢改變所致。抖音 （TikTok ）上的#richauntie標籤已獲近1.02億次瀏覽。美國人口普查 局（U.S. Census Bureau）和皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新數據，近年來選擇不要孩子的美國人越來越多。2021年皮尤的一項調查顯示，44%年齡介於18至49歲的美國人表示「不太可能或根本不可能有一天會有孩子」，比2018年的調查增加了7%；同時，2021年的人口普查報告顯示，根據2018年的調查數據，超過1500萬美國老年人沒有子女。

作家貝兒格雷（Laura Belgray）表示，自己是在持續的壓力下才做出決定的。她說，2004年，當時她30多歲，感受到周圍有股很大的壓力，雜誌瘋狂地報導懷孕的話題。53歲的貝兒格雷說，當時媒體熱中報導嬰孩新聞，讓她壓力倍增；她認為自己處於觀望狀態，沒有說「我不想要孩子」。直到39歲時，她才和丈夫坐下來一起做出堅定的決定。

貝兒格雷說，她在即將出版的回憶錄「鋼鐵姐妹」（Tough Titties）裡提到了她不生育的決定，部分目的是讓讀者知道他們並不孤單，如果他們做出類似的決定，這並不是世界末日。她說，她本人對自己的這個選擇「非常滿意」。

貝兒格雷說，她希望每位讀者都能夠按照自己的方式生活，做個100%的自己。她想告訴年輕女性，無論哪條路都沒有保證，無論哪種選擇都是正確的；而作為一個已經過了生育年齡的人，她熱愛沒有孩子的生活，做了這個決定她一秒鐘都未曾後悔過。