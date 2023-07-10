我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

美國體操隊前任狼醫納瑟 在獄中遭獄友刺數刀

電視起源比你想像早得多 俄州早期電視博物館收藏豐富

編譯陳韻涵／即時報導
在俄州哥倫布郊區希利亞德(Hilliard)的早期電視博物館收藏的一台 1938年製造的電視。美聯社
在俄州哥倫布郊區希利亞德(Hilliard)的早期電視博物館收藏的一台 1938年製造的電視。美聯社

電視的歷史早在數百萬人聚在播映黑白畫面的箱型電視前，欣賞露西(Lucy)、米爾帝大叔(Uncle Miltie)和腹語人偶Howdy Doodie之前即開始。

俄州哥倫布郊區希利亞德(Hilliard)的早期電視博物館(Early Television Museum, ETM)創辦人與主席麥克沃伊(Steve McVoy)說：「每個人都覺得電視始於1950年代或1940年代晚期，幾乎沒人知道，電視在第一次世界大戰之前的1920年代就出現了。」

ETM擁有大量1920年代到1930年代的收藏、許多二戰後改良的電視、改變娛樂光譜的黑白電視，以及許多1950年代初期的彩色電視。

80歲的麥克沃伊說：「基本上，博物館裡每一種電視都有。這座博物館的初衷是展示最早期的電視技術，這些機器在1970年代後變得非常無趣，只是放在櫥櫃中的大東西。」

2002年開幕的非營利機構ETM，前身為倉庫，每一間展覽室都有聲音導覽，由麥克沃伊親口講述；按下部分老電視機的按鈕，會出現一些懷舊畫面。 

 ETM是全球最大的電視收藏地，在北美只有多倫多的「MZ電視博物館」能與其匹敵；ETM每次依年代順序陳設180台電視，另50台暫放倉庫。 

瑞典斯德哥爾摩大學媒體研究員加里利(Doron Galili)著有「電視起源」(Seeing by Electricity: The Emergence of Television, 1878-1939)一書，他說：「能看到電視的起源，很驚人。」

曾造訪ETM的加里利形容，ETM讓參觀者「更了解電視歷史的技術面向，以及電視在流行文化、現代設計和物質文化中的地位。」

紐約時報」1907年11月24日報導，圖像傳播可追溯到1880年代。 首批機械電視1920年代中期由英國人貝爾德(John Logie Baird)和美國人詹金斯(Charles Jenkins)開發，藉由旋轉盤來傳輸圖像。

ETM資料顯示，截至1930年，「美國有十多個電視廣播站，不只紐約和波士頓等大城市，還有愛阿華州和堪薩斯州」。但當時螢幕小、畫質差、節目少，許多畫面會消失或出現鬼影。

麥克沃伊表示，電視1939年4月30日正式在紐約的世界博覽會(World's Fair)亮相，羅斯福總統的演說透過國家廣播公司(NBC)轉播車，發射訊號到帝國大廈頂端轉播。

彩色革命1954年降臨，起初銷售因價格緣故而緩慢，彩色電視的銷量直到1970年代初期才超過黑白電視。

早期電視博物館收藏的一台在1951年製造是有史以來最大的黑白電視機。美聯社
早期電視博物館收藏的一台在1951年製造是有史以來最大的黑白電視機。美聯社
早期電視博物館收藏的一台在1939年紐約世界博覽會上亮相的電視。美聯社
早期電視博物館收藏的一台在1939年紐約世界博覽會上亮相的電視。美聯社

博物館 瑞典 紐約時報

上一則

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

下一則

Prime Day想血拼？四類商品等到黑色星期五更便宜

延伸閱讀

低價鋼鐵進口爭議 護工人？抗通膨？拜登兩難

低價鋼鐵進口爭議 護工人？抗通膨？拜登兩難
搬地磚潛入 遊民睡小東京人行道地下室

搬地磚潛入 遊民睡小東京人行道地下室
洛杉磯日美博物館地下室 流浪漢鑽入當客棧

洛杉磯日美博物館地下室 流浪漢鑽入當客棧
姚南薰「家庭因素」 突辭美國女性歷史博物館

姚南薰「家庭因素」 突辭美國女性歷史博物館

熱門新聞

印第安納州韋恩堡被GO Banking Rates選為十大退休城市第一名。(Getty Images)

這10個養老宜居城市 每月花不到2000元

2023-07-08 02:15
乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？路透／alamy

這五種機上食物 空姐不碰

2023-07-06 12:12
沙丁魚罐頭。Image by Sylvain NAUDIN from Pixabay

最營養的魚 你可能不常吃

2023-07-06 12:45
印第安納州韋恩堡。Photo by TopSphere Media on Unsplash

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

2023-07-07 12:21
無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

2023-07-03 10:48
旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中，因為登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李。取自unsplash/Photo: Jon Tyson

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

2023-07-03 10:02

超人氣

更多 >
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
美國現象／加州零元購 粗糙立法嘗惡果

美國現象／加州零元購 粗糙立法嘗惡果
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」