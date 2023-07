電視起源比你想像早得多 俄州早期電視博物館收藏豐富

在俄州哥倫布郊區希利亞德(Hilliard)的早期電視博物館收藏的一台 1938年製造的電視。美聯社

電視的歷史早在數百萬人聚在播映黑白畫面的箱型電視前,欣賞露西(Lucy)、米爾帝大叔(Uncle Miltie)和腹語人偶Howdy Doodie之前即開始。

俄州哥倫布郊區希利亞德(Hilliard)的早期電視博物館 (Early Television Museum, ETM)創辦人與主席麥克沃伊(Steve McVoy)說:「每個人都覺得電視始於1950年代或1940年代晚期,幾乎沒人知道,電視在第一次世界大戰之前的1920年代就出現了。」

ETM擁有大量1920年代到1930年代的收藏、許多二戰後改良的電視、改變娛樂光譜的黑白電視,以及許多1950年代初期的彩色電視。

80歲的麥克沃伊說:「基本上,博物館裡每一種電視都有。這座博物館的初衷是展示最早期的電視技術,這些機器在1970年代後變得非常無趣,只是放在櫥櫃中的大東西。」

2002年開幕的非營利機構ETM,前身為倉庫,每一間展覽室都有聲音導覽,由麥克沃伊親口講述;按下部分老電視機的按鈕,會出現一些懷舊畫面。

ETM是全球最大的電視收藏地,在北美只有多倫多的「MZ電視博物館」能與其匹敵;ETM每次依年代順序陳設180台電視,另50台暫放倉庫。

瑞典 斯德哥爾摩大學媒體研究員加里利(Doron Galili)著有「電視起源」(Seeing by Electricity: The Emergence of Television, 1878-1939)一書,他說:「能看到電視的起源,很驚人。」

曾造訪ETM的加里利形容,ETM讓參觀者「更了解電視歷史的技術面向,以及電視在流行文化、現代設計和物質文化中的地位。」

「紐約時報 」1907年11月24日報導,圖像傳播可追溯到1880年代。 首批機械電視1920年代中期由英國人貝爾德(John Logie Baird)和美國人詹金斯(Charles Jenkins)開發,藉由旋轉盤來傳輸圖像。

ETM資料顯示,截至1930年,「美國有十多個電視廣播站,不只紐約和波士頓等大城市,還有愛阿華州和堪薩斯州」。但當時螢幕小、畫質差、節目少,許多畫面會消失或出現鬼影。

麥克沃伊表示,電視1939年4月30日正式在紐約的世界博覽會(World's Fair)亮相,羅斯福總統的演說透過國家廣播公司(NBC)轉播車,發射訊號到帝國大廈頂端轉播。