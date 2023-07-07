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美國最後1間雀巢咖啡工廠 今秋將關閉 227新州人失業

記者顏伶如／綜合報導

瑞士食品及飲料品牌雀巢公司(Nestle)位於新澤西州費羅霍(Freehold)的咖啡廠已有75年歷史，但今年秋季最後一批即溶咖啡出貨完畢之後工廠便將關閉，到時候雀巢所有咖啡生產線將全部轉移到境外。

雀巢公司證實，新州孟莫斯郡(Monmouth County)製造廠今年11月將停止運作，227名員工將被裁撤。

宣布關廠消息的幾天之前，某些費羅霍工廠員工發動抗議，要求雀巢讓工廠維持運作，不要把工作機會轉移到其他國家。

雀巢公司除了展開勞資協商，也與地方政府、州政府官員洽談。公司發言人說，這些年來在費羅霍做出重大投資，可是工廠面臨許多挑戰，尤其是廠區已經老舊，如果要做出整體改善，必須再投入數千萬元成本。

占地44萬平方呎的費羅霍咖啡廠是在1948年開張；發言人表示，「消費者喝咖啡的習慣出現變化，我們的製造系統必須能夠滿足消費者當前以及未來的需求」。

雀巢公司主管表示，費羅霍工廠關閉後，原本的新州生產線將移到墨西哥、巴西。

美國規模最大勞工工會「國際駕駛員工會」(International Brotherhood of Teamsters，IBT)發表聲明說，「這家公司背棄費羅霍員工，背棄70多年來工廠生根為家的社區，應該感到羞恥。」

咖啡 新州 新澤西州

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