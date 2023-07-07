買不起12萬元柏金包 男友80元DIY搞定

柏金包(Birkin bag)是法國時尚 精品愛馬仕(Hermès)製造的豪華手提包，已成為財富和品味的象徵；但有錢也不一定買得到，因為等待的名單很長。

當西雅圖 產品設計師金(M.J. Kim)向男友斯威(Alexander Sway)表示希望擁有一個柏金包時，彼此都很清楚價格高不可攀；但金不知道的是，斯威除了是位房地產 經紀人，也是DIY愛好者；他決定利用工作之餘為女友製作一個「柏金包」。他在網上找到製作指南，並自己畫了草圖，以便正確切割皮革。

愛馬仕柏金包通常依據狀況、材料、顏色和其他設計細節，價格從1萬元至45萬元不等；但價格並非獲得這個以英國女演員珍·柏金(Jane Birkin)命名的經典包款的唯一障礙。據稱愛馬仕的銷售人員會根據客戶在店內消費情況以及其他「未知」因素，決定是否為客戶展示他們想購買的包。

斯威以鱷魚皮柏金包為模型，該包由真的鱷魚皮製成，在精品網站1stdibs上售價近12萬6000元。

斯威把畫的草圖帶到當地一家皮革店，挑選了鱷魚壓花的小牛皮和母牛皮。他說，花了約60個小時、30多天來製作這個包；而這些高級皮革材料花費約80元，其餘的錢則是花在購買錘子、削皮革刀、打孔器、針和線等工具上。

斯威說，在製作過程中，他對這樣一個包需要花費這麼多時間來製作感到非常震驚；這也讓他對那些設計和手工製作這些物件的工匠們有了新的體認。

拿到男友親手製作的柏金風格包時，金十分震驚，她說，從來沒有讓人為她做過如此費力的事，這讓她感受到男友對她的愛。