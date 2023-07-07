我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

買不起12萬元柏金包 男友80元DIY搞定

編譯周靜芝 / 綜合報導
斯威(左上)為女友金(右下)製作一個山寨版的柏金包，讓她十分感動。(取自Instagram@liveyoursway)
斯威(左上)為女友金(右下)製作一個山寨版的柏金包，讓她十分感動。(取自[email protected])

柏金包(Birkin bag)是法國時尚精品愛馬仕(Hermès)製造的豪華手提包，已成為財富和品味的象徵；但有錢也不一定買得到，因為等待的名單很長。

西雅圖產品設計師金(M.J. Kim)向男友斯威(Alexander Sway)表示希望擁有一個柏金包時，彼此都很清楚價格高不可攀；但金不知道的是，斯威除了是位房地產經紀人，也是DIY愛好者；他決定利用工作之餘為女友製作一個「柏金包」。他在網上找到製作指南，並自己畫了草圖，以便正確切割皮革。

愛馬仕柏金包通常依據狀況、材料、顏色和其他設計細節，價格從1萬元至45萬元不等；但價格並非獲得這個以英國女演員珍·柏金(Jane Birkin)命名的經典包款的唯一障礙。據稱愛馬仕的銷售人員會根據客戶在店內消費情況以及其他「未知」因素，決定是否為客戶展示他們想購買的包。

斯威以鱷魚皮柏金包為模型，該包由真的鱷魚皮製成，在精品網站1stdibs上售價近12萬6000元。

斯威把畫的草圖帶到當地一家皮革店，挑選了鱷魚壓花的小牛皮和母牛皮。他說，花了約60個小時、30多天來製作這個包；而這些高級皮革材料花費約80元，其餘的錢則是花在購買錘子、削皮革刀、打孔器、針和線等工具上。

斯威說，在製作過程中，他對這樣一個包需要花費這麼多時間來製作感到非常震驚；這也讓他對那些設計和手工製作這些物件的工匠們有了新的體認。

拿到男友親手製作的柏金風格包時，金十分震驚，她說，從來沒有讓人為她做過如此費力的事，這讓她感受到男友對她的愛。

斯威鼓勵其他人嘗試這類的DIY，即使看起來很複雜。他說，某些物品雖是奢侈品，但不意味著它遙不可及；做出複製品或自己的版本「成就感十足」。

紐約拍賣會現場展示的黑色愛馬仕鱷魚皮柏金包。(Getty Images)
紐約拍賣會現場展示的黑色愛馬仕鱷魚皮柏金包。(Getty Images)

房地產 時尚 西雅圖

上一則

美國最後1間雀巢咖啡工廠 今秋將關閉 227新州人失業

下一則

敢開口就能省一筆 「6高價商品」殺價入手才不虧

延伸閱讀

買不起12.6萬元柏金包 男友花80元DIY一個山寨包給她

買不起12.6萬元柏金包 男友花80元DIY一個山寨包給她
優雅輕柔、巧玩光影 HERMÈS捕捉夏日暖男

優雅輕柔、巧玩光影 HERMÈS捕捉夏日暖男
用顯微鏡才看得到 「微型LV包」拍出逾6萬元天價

用顯微鏡才看得到 「微型LV包」拍出逾6萬元天價
新鮮日本「南高梅」今年最後一批 法拉盛梅園主人提供四種DIY做法

新鮮日本「南高梅」今年最後一批 法拉盛梅園主人提供四種DIY做法

熱門新聞

無論多大年紀，每天都要喝到1.5至3.5升（或52至118盎司）的水。取自unsplash/Photo: engin akyurt

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

2023-07-03 10:48
旅途中需要避免的是，把護照放在隨身行李中，因為登機口的工作人員或空服人員要求旅客在登機口托運隨身行李。取自unsplash/Photo: Jon Tyson

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

2023-07-03 10:02
造型奇特的Hoka運動鞋已成為熱愛跑步者和走路有困難者的第一選擇，其中包括運動員、護士、餐廳服務生、郵差、電視作家、耍酷的青少年和他們的爺爺。取自Hoka網站

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

2023-07-03 09:38
咖啡。Image by NoName_13 from Pixabay

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

2023-06-30 12:31
乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？路透／alamy

這五種機上食物 空姐不碰

2023-07-06 12:12
連鎖超市沃爾瑪(Walmart)為了防堵顧客利用自助結帳之便，趁機順手牽羊，安裝結帳掃描儀器，提供顧客每次自助結帳時所有商品清單並確認是否付款，更方便員工逮到偷竊者，堪稱順手牽羊的剋星。Getty Images

自助結帳易偷東西？沃爾瑪用「神器」抓賊

2023-06-29 12:12

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹