百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

拉米·塞提（Ramit Sethi）白手起家成為百萬富翁後，至今仍開著2005年大學畢業後買的那輛本田Accord。圖截自Netflix宣傳影片

拉米·塞提（Ramit Sethi）是位白手起家的百萬富翁，也是Netflix「致富攻略」（How to Get Rich）實境節目主持人，但不要指望他很快就會揮霍金錢買輛豪華汽車。

事實上，塞提仍開著2005年大學畢業後買的那輛本田 Accord。他接受CNBC採訪時表示，這輛車狀態極佳、非常好開；雖然他明天立刻就能去買輛新車，但這對他來說一點也不重要。

由於車貸已經付清，沒有每月必須還款的壓力，塞提可以把這筆錢用在其他對他來說很重要的事，例如旅行、慈善捐款或投資 。

「金錢旋鈕」消費策略

塞提將這種消費策略稱為「金錢旋鈕」（money dial），他解釋說，允許自己在喜歡的事上花費更多，而在不重要的事上花費更少。塞提表示，他喜歡把大筆錢花在自己有興趣的事物，反之則毫不留情地削減。

塞提說，把在某方面的「金錢旋鈕」調低，便可以讓你在其他方面調高；例如喜歡看書，便在這方面把「金錢旋鈕」調高，去買更多的書或獲得前排座位聆聽心儀作家演講。

這就是讓金錢變得更有意義的方式，也是豐富生活的主要關鍵。塞提說，這種方法讓你放大喜歡的東西，並在這上面自由消費；但也意味著要削減不太重要的東西。

拉米·塞提在Netflix實境節目「致富攻略」中，協助人們走上成功理財之路。圖截自Netflix宣傳影片

建立「有意識的支出計畫」

塞提指出，將「金錢旋鈕」的方法應用於個人財務，便是建立「有意識的支出計畫」（conscious spending plan）的一部分；這種方法可將金錢分配為四個類別：

1. 固定支出，例如房租、抵押貸款 或學貸

2. 儲蓄 ，其中包括應急基金

3. 投資，例如401(k)存款

4. 讓自己開心的花費，例如旅遊、出外用餐

塞提說，先打理好財務上的「責任」，就可以「無愧於心」地花掉剩下的錢。他說，我們總是被教導，花錢應該有所節制；讓我們把它翻轉過來，在喜歡的事情上花更多的錢。