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芬蘭是全球最幸福國家 民眾快樂的秘訣是這個心態

編譯周靜芝 / 綜合報導
芬蘭連續第6年奪得「最幸福國家」寶座，「希甦精神」（SISU），在他們的幸福感以及保持積極、彈性心態的能力上發揮了關鍵作用。Getty Images
芬蘭連續第6年奪得「最幸福國家」寶座，「希甦精神」（SISU），在他們的幸福感以及保持積極、彈性心態的能力上發揮了關鍵作用。Getty Images

2023年「全球幸福報告」（World Happiness Report 2023），芬蘭連續第6年奪得「最幸福國家」寶座。在芬蘭生活大半輩子的心理學家拉蒂（E. Elisabet Lahti）表示，她相信「希甦精神」（SISU），在他們的幸福感以及保持積極、彈性心態的能力上發揮了關鍵作用。

SISU，中文稱「希甦」，很難在其他語言中找到完全對等的字彙；它是一種古老的生活心態，與芬蘭文化交織500多年。SISU的重點是決心和毅力，指在面對逆境與挑戰下，仍有勇往直前的衝勁。

拉蒂致力於教人們如何將「希甦」融入生活中，以下是她提出的3點建議：

1. 找到利他的人生目標

根據心理學家達克沃斯（Angela Duckworth）的研究，當人們致力於己身之外、對他人有利的事務時，承受困難、挫折的能力會增加。

拉蒂為收集「希甦」的第一手資料，曾完成橫越紐西蘭的1500英里長跑任務，旨在喚起人們對家暴的重視。她說，每當感到疲憊或處於放棄邊緣時，這個更大的目標就會幫助她繼續向前推進。

2. 透過訓練提高適應力

在長跑之前，兩年來拉蒂幾乎每天都在訓練，即使偶爾想偷懶，她還是穿上跑鞋，準時出現在那裡，風雨無阻。拉蒂說，訓練和做好準備讓人更容易駕馭內在的「希甦精神」。

研究顯示，人的身體有隱藏的潛力，在最需要的時候自然會發揮功用。因此越是挑戰自己，就越能增強適應力。拉蒂說，專注呼吸、穩定情緒，是她改善跑步的策略；隨著時間的累積，她從初學者變成了每天可跑10到15英里。

3. 善待自己、親近大自然

拉蒂表示，她曾經認為要取得成功，必須對自己嚴格要求。但是，她說，如果沒在鬆緊之間取得平衡，能走多遠很有限。她在訓練期間受過一次傷，因為曾連續12天、每天跑30英里；她不得不問自己，要放棄還是繼續逼迫自己。

最後她決定採行第三種選擇：讓身體喘息。拉蒂說，即使放慢速度，仍然可以透過騎自行車來實現橫越1500英里的目標。由於她不再追求飛快的速度，可以在遠征途中花更多時間欣賞周圍的美景。

拉蒂說，在大自然中散步和健行是芬蘭文化的核心，它能幫助人們找到內心的平靜和幸福感，在困難時期發揮力量。

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