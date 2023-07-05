三消防員為產婦接生 18年後嬰兒成為他們的實習生

示意圖。Photo by Obi - @pixel7propix on Unsplash

2005年元旦，住在田納西州 諾克斯維爾市的拉蒂莎·霍爾(Lateshia Hall)突然感覺到自己即將臨盆，她有預感自己來不及在醫院生下第七個孩子，於是請母親撥打911求援。

消防車約晚間7時抵達，三名消防員衝進臥室協助接生，霍爾不到一分鐘後生下兒子哈里斯(O’Tavais “OT” Harris)。

霍爾回憶過去情景表示：「我真的很感激這些消防員幫助我，但我沒想到還能夠再見到他們。」

今年6月中旬，已經18歲的哈里斯撥了一通FaceTime給霍爾，「媽，你認識這個人嗎?有沒有覺得很面熟?」哈里斯把電話遞給一名身穿諾克斯維爾消防局T恤的男人，他是諾克斯維爾消防局助理局長法迪斯(Kevin Faddis)。

法迪斯告訴霍爾，18年前曾經到家幫她接生。霍爾非常驚訝：「這名男子曾經接生我的孩子，而且現在哈里斯就站在他旁邊？真是難以置信！」

哈里斯最近才剛從L&N STEM學院高中(L & N STEM Academy)畢業，並獲錄取參加諾克斯維爾夏季城市計畫(Summer in the City)，這項計畫招募16歲至22歲的實習生到各城市部門，參與8周的支薪實習。

媽媽霍爾說，兒子「根本沒有想過要當消防員」，卻被派到消防局實習實在是太巧。

哈里斯回憶，當時他花一整天的時間觀看消防員訓練，法迪斯詢問哈里斯的背景。哈里斯表示他小時候住在哈森街，法迪斯笑稱：「我曾在那裏接生一個寶寶！」

哈里斯說：「我媽告訴我我是由消防員接生的，所以我知道法迪斯說的寶寶就是我。」

法迪斯發現他曾替這位實習生接生時大感驚訝，今年已經50歲的他說：「當時我把他抱在懷中，聽見他的第一個哭聲，那是我第一次幫忙接生寶寶。接到那樣的電話是不會忘記的。」

除了法迪斯外，18年前幫忙接生的的另一名消防員是諾克斯維爾助理局長威爾班克思(Mark Wilbanks)，法迪斯打電話告訴他這一令人驚喜的故事。

威爾班克思說：「我被分配當哈里斯的導師，我們有過幾次對話，但我從來沒想像過這樣的場景，他很有魅力，我們很開心他到消防局實習，他是非常努力向上的孩子。」