我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

一年四季該挑何時減重？牛津研究揭最佳減肥時機

瓶裝水竟敢取名「液態死亡」 現成價值7億元品牌

編譯周靜芝 / 綜合報導
「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場佔有一席之地。取自Liquid Death
「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場佔有一席之地。取自Liquid Death

多數瓶裝水品牌取名都四平八穩，不是強調高山、便是標榜泉水，或兩者兼具。十多年前，賽薩里奧（Mike Cessario）便思考他是否能改變這種情況，如果他能讓水變得很酷呢？

這就是「液態死亡」（Liquid Death）背後簡單的緣起，這個諷刺味十足的罐裝飲料品牌是賽薩里奧在2017年註冊的商標，兩年後正式上市。起初聽起來像個笑話，但根據投資報告Pitchbook的數據，「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場佔有一席之地。

社群媒體貼文到超級盃廣告，「液態死亡」的口號：「謀殺你的飢渴」（Murder your thirst）似乎無處不在。這種社會知名度反映在其跳升的銷售額，2019年為280萬元，2022年可望達到1.3億元。

「沒想到竟有這麼大規模」

賽薩里奧知道，如果推出自己的包裝水品牌，缺乏足夠資金以傳統方式行銷。這代表他的產品名稱和標識需要是有趣、前衛又夠酷的完美結合，可以讓人在社群媒體上分享、免費為它廣告。

他說，這個品牌有機會生存的唯一方法是，產品本身必須非常有趣，因為許多行銷是建立在產品之上。

賽薩里奧是位具有設計和地下音樂背景的行銷專家，他起初認為他的水只有小眾的追隨者。40歲的賽薩里奧接受CNBC採訪時表示，沒想到規模會變這麼大，他認為最令人驚訝的事之一是，消費者層面十分廣泛。

「液態死亡」吸引眾多粉絲，從喜歡它超酷名字和設計的年輕人，到希望孩子喝到健康飲料的母親。賽薩里奧說，「液態死亡」將山泉水 包裝在一個16.9盎司、瘦長的鋁罐，上面印有融化的骷髏頭標誌，讓人聯想到精釀啤酒或能量飲料，如魔爪（Monster）和巨星（Rockstar）。

看準這個趨勢的還有一些大咖投資者，如理想國演藝（Live Nation Entertainment）、Science Ventures，以及包括喜劇演員惠特妮·卡明（Whitney Cummings）、音樂團體瑞典浩室黑手黨（Swedish House Mafia）成員在內的名人。賽薩里奧說，投資者總共向「液態死亡」注入1.95億元，對該品牌的估值為7億元。

他說，到頭來他們真的在創建一個兼具娛樂價值的包裝水公司，他們想娛樂消費者、讓他們發笑，達到品牌行銷目的。他說，如果某個商品能做到這一點，就會讓人喜歡這個品牌，因為它帶給他們有價值的東西：讓他們發笑。

投資 社群媒體 瑞典 超級盃

上一則

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

2023-06-26 11:25
在美國能夠存得到100萬元退休存款的退休族比例並不高。(Pexels)

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

2023-06-23 12:36
核桃。Photo by engin akyurt on Unsplash

堅果可護腦 這種更是大幫手

2023-06-27 12:01
喝珍珠奶茶時最好是慢慢地啜飲，給自己足夠的時間來咀嚼「珍珠」。Getty Images

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

2023-06-23 11:47
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

2023-06-28 10:53
在飛機降落後立即起身是件危險的事，特別是飛機仍在滑行、尚未到達航站的情況下。Getty Images

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

2023-06-23 09:40

超人氣

更多 >
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課