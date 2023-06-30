瓶裝水竟敢取名「液態死亡」 現成價值7億元品牌

「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場佔有一席之地。取自Liquid Death

多數瓶裝水品牌取名都四平八穩，不是強調高山、便是標榜泉水，或兩者兼具。十多年前，賽薩里奧（Mike Cessario）便思考他是否能改變這種情況，如果他能讓水變得很酷呢？

這就是「液態死亡」（Liquid Death）背後簡單的緣起，這個諷刺味十足的罐裝飲料品牌是賽薩里奧在2017年註冊的商標，兩年後正式上市。起初聽起來像個笑話，但根據投資 報告Pitchbook的數據，「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場佔有一席之地。

從社群媒體 貼文到超級盃 廣告，「液態死亡」的口號：「謀殺你的飢渴」（Murder your thirst）似乎無處不在。這種社會知名度反映在其跳升的銷售額，2019年為280萬元，2022年可望達到1.3億元。

「沒想到竟有這麼大規模」

賽薩里奧知道，如果推出自己的包裝水品牌，缺乏足夠資金以傳統方式行銷。這代表他的產品名稱和標識需要是有趣、前衛又夠酷的完美結合，可以讓人在社群媒體上分享、免費為它廣告。

他說，這個品牌有機會生存的唯一方法是，產品本身必須非常有趣，因為許多行銷是建立在產品之上。

賽薩里奧是位具有設計和地下音樂背景的行銷專家，他起初認為他的水只有小眾的追隨者。40歲的賽薩里奧接受CNBC採訪時表示，沒想到規模會變這麼大，他認為最令人驚訝的事之一是，消費者層面十分廣泛。

「液態死亡」吸引眾多粉絲，從喜歡它超酷名字和設計的年輕人，到希望孩子喝到健康飲料的母親。賽薩里奧說，「液態死亡」將山泉水 包裝在一個16.9盎司、瘦長的鋁罐，上面印有融化的骷髏頭標誌，讓人聯想到精釀啤酒或能量飲料，如魔爪（Monster）和巨星（Rockstar）。

看準這個趨勢的還有一些大咖投資者，如理想國演藝（Live Nation Entertainment）、Science Ventures，以及包括喜劇演員惠特妮·卡明（Whitney Cummings）、音樂團體瑞典 浩室黑手黨（Swedish House Mafia）成員在內的名人。賽薩里奧說，投資者總共向「液態死亡」注入1.95億元，對該品牌的估值為7億元。

他說，到頭來他們真的在創建一個兼具娛樂價值的包裝水公司，他們想娛樂消費者、讓他們發笑，達到品牌行銷目的。他說，如果某個商品能做到這一點，就會讓人喜歡這個品牌，因為它帶給他們有價值的東西：讓他們發笑。