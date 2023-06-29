生活貫徹這「五不」 助他活到百歲還能行醫

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作為一位100歲的執業神經科醫生，塔克（Howard Tucker）說，常有病人問他如何保持健康、快樂和敏銳的醫術。塔克生於1922年，當時美國人的平均預期壽命是男性58歲、女性61歲。他表示，好的基因和一點運氣可以給長壽打下好的基礎，但更重要的是，在過去一個世紀以來他遵守以下這「五不」的生活原則：

1. 不過退休 生活

塔克說，他已工作超過75年，甚至獲「金氏世界紀錄」認證為全世界最老的執業醫生。他結縭65年的妻子莎拉（Sara），在89歲時也仍從事精神分析和精神病學工作。

塔克在疫情期間，持續每周看病5至6天，後來轉帶住院醫師，每周最多工作3天；他的醫院剛關閉，目前從事醫療法律審查，並看有無其他活可做。不工作時，塔克喜歡和四個孩子、十個孫子女一起爬山、觀賞運動賽事。

他說，如果有幸擁有一份喜愛的職業，並且還能工作，可以考慮延後退休；許多人退休後日常活動機會減少，認知能力下降的風險便會增加。

2. 保持身材不走樣

塔克到80幾歲還能游泳、慢跑、健行和滑雪 ，這些讓他保持強壯和健康；雖然現在他不再滑雪，動作也不如過去那般矯健，但每周有幾天都會在跑步機上至少跑3英里。

研究發現，即使像在戶外散步15分鐘這樣簡單的事也可以讓早死的風險降低近25%。

3. 不抽菸

20世紀30年代塔克上高中時，曾告訴父親他想抽菸。塔克的父親說，他無所謂，但生命如此短暫，為什麼有人要把新鮮空氣以外的東西放進肺裡？這句話讓塔克頓時失去對抽菸的興趣與刺激感。

塔克說，有些醫生會嘴裡叼根菸，告訴病人抽菸可以抑制食慾、讓情緒穩定；如今大家知道抽菸會導致癌症 、中風 、冠狀動脈、肺部及心血管疾病。

4. 不過度約束自己

塔克說，適度節制可以避免走上極端，活出最豐盛的人生，從長遠來看也會影響健康。他偶爾會點杯雞尾酒、來個紐約客牛排，但不是每天都吃；妻子莎拉廚藝精湛，幫助他維持健康和多樣的飲食。兩人每餐都有沙拉，喜歡大白菜、花椰菜和球芽甘藍等綠色蔬菜。

塔克說，長壽的真正秘訣是沒有秘訣；但在面對死亡之前，活著的每一天都必須充分利用時間。

5. 不讓所學知識白白浪費

塔克投身神經病學領域超過七十年，見證了從腦葉切除術到最新電腦影像技術的醫學 發展歷程。他說，他很樂意指導住院醫師和學生，從他們身上他也學到很多。

塔克同時參與即將開拍有關他的生活紀錄片，他說，能與下一代分享漫長職業生涯中的故事，「是件令人高興的事」。