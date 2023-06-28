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電視影集Cheers道具 吧台67.5萬拍出

編譯周芳苑／綜合報導
1980至90年代電視影集「歡樂酒店」(Cheers)劇中道具本月初在達拉斯展售拍賣，其中的大吧台賣得67萬5000元。(美聯社)
1980至90年代電視影集「歡樂酒店」(Cheers)劇中道具本月初在達拉斯展售拍賣，其中的大吧台賣得67萬5000元。(美聯社)

國家廣播公司(NBC) 1980、1990年代上演的情境喜劇電視影集「歡樂酒店」(Cheers)紅極一時，劇中道具本月初在達拉斯展售拍賣，其中的大吧台賣得67萬5000元，在近1000項拍賣品中成交價最高。

這些拍賣品是科米薩爾(James Comisar)30多年來陸續收藏的，由拍賣公司Heritage Auctions負責拍賣。

科米薩爾原打算為這些收藏品打造一個博物館，最終未能實現，決定放手賣出，讓電視影集的粉絲享有這些收藏品。

科米薩爾在該拍賣公司準備的新聞稿中說，這次拍賣成功確認了他始終認定的看法，那就是，電視角色是人們珍惜的延伸家庭成員，他們的故事與我們自身息息相關。

Heritage Auctions提到，在1960年代電視影集中，「蝙蝠俠」(Batman)、俠盜羅賓「Robin」兩大要角演員威斯特(Adam West)、沃德(Burt Ward)穿過的戲服拍賣價高達61萬5000元，卡森(Johnny Carson)所主持脫口秀節目「今夜秀」(The Tonight Show)招待嘉賓的佈景也賣得27萬5000元。

喜劇電視「全家人」(All in the Family)劇中彭克夫婦(Edith and Edith Bunker)客餐廰和樓梯間擺設拍賣以12萬 5000元成交，同一得標者另以25萬元標購該螢幕夫妻第九季影集中使用的椅子。

劇中彭克夫婦前八季影集使用的椅子在華府「史密森尼國家歷史博物博物館」 (Smithsonian's National Museum of American History)展示。

拍賣 博物館 華府

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