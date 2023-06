星際大戰莉亞公主禮服 估拍價破百萬

1977年「星際大戰」(Star War)最後一幕中莉亞公主所穿的禮服,多年來都放在倫敦一座閣樓裡。(Getty Images)

1977年「星際大戰」(Star War)最後一幕中莉亞公主所穿的禮服,多年來都放在倫敦一座閣樓裡,默默遭蟲啃咬蛀蝕;如今,這件經典戲服,重新被發現並修復後,即將在公開拍賣 ,預計售出價格將超過100萬元。

這次負責拍賣莉亞公主禮服和其它約1400件物品的公司「道具商店」(Propstore),是洛杉磯 少數專門負責影視道具拍賣的公司。「道具商店」總裁史蒂芬.萊恩(Stephen Lane)說,這次拍賣會上的物品,預計總成交價將落在1000萬至1200萬元。

名列拍賣目錄的物品還包括,「鬼哭神號」(Poltergeist)中的邪惡小丑玩偶,估計售價為20萬至40萬元,以及丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)在「哈利波特 :消失的密室」(Harry Potter and the Chamber of Secrets)中的全套戲服,包括仿舊斗篷和眼鏡,估計售價為7萬5000元至15萬元。

由於許多物品都是私下經手,所以很難明確估計電影道具市場到底有多大。「道具商店」在2019年共售出九件商品,售價超過10萬元;去年該公司則是售出了47件商品;根據「道具商店」,那次娛樂收藏品拍賣會總收入額增加近三倍,達到近2400萬元。

拍賣行高層指出,娛樂收藏品有個所謂的「甜蜜點」,也就是買家在10歲到15歲期間遇上的東西;那些在10歲時看過星際大戰的粉絲,如今都是有穩定收入的中年人;在「道具商店」2021年拍賣會上,把「回到未來2」(Back to the Future Part II)中漂浮滑板拍出50萬元價格的,也是同一世代的人。