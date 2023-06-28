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星際大戰莉亞公主禮服 估拍價破百萬

編譯尤寶琪／綜合報導
1977年「星際大戰」(Star War)最後一幕中莉亞公主所穿的禮服，多年來都放在倫敦一座閣樓裡。(Getty Images)
1977年「星際大戰」(Star War)最後一幕中莉亞公主所穿的禮服，多年來都放在倫敦一座閣樓裡。(Getty Images)

1977年「星際大戰」(Star War)最後一幕中莉亞公主所穿的禮服，多年來都放在倫敦一座閣樓裡，默默遭蟲啃咬蛀蝕；如今，這件經典戲服，重新被發現並修復後，即將在公開拍賣，預計售出價格將超過100萬元。

這次負責拍賣莉亞公主禮服和其它約1400件物品的公司「道具商店」(Propstore)，是洛杉磯少數專門負責影視道具拍賣的公司。「道具商店」總裁史蒂芬．萊恩(Stephen Lane)說，這次拍賣會上的物品，預計總成交價將落在1000萬至1200萬元。

名列拍賣目錄的物品還包括，「鬼哭神號」(Poltergeist)中的邪惡小丑玩偶，估計售價為20萬至40萬元，以及丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)在「哈利波特：消失的密室」(Harry Potter and the Chamber of Secrets)中的全套戲服，包括仿舊斗篷和眼鏡，估計售價為7萬5000元至15萬元。

由於許多物品都是私下經手，所以很難明確估計電影道具市場到底有多大。「道具商店」在2019年共售出九件商品，售價超過10萬元；去年該公司則是售出了47件商品；根據「道具商店」，那次娛樂收藏品拍賣會總收入額增加近三倍，達到近2400萬元。

拍賣行高層指出，娛樂收藏品有個所謂的「甜蜜點」，也就是買家在10歲到15歲期間遇上的東西；那些在10歲時看過星際大戰的粉絲，如今都是有穩定收入的中年人；在「道具商店」2021年拍賣會上，把「回到未來2」(Back to the Future Part II)中漂浮滑板拍出50萬元價格的，也是同一世代的人。

拍賣 哈利波特 洛杉磯

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