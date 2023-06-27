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成功者有個多數人沒有的特質 億萬富翁庫班最知道

編譯周靜芝 / 綜合報導
億萬富翁庫班認為，在人生中我們能掌控的一件事就是自己的努力，如果願意去實踐將是極大的競爭優勢。Getty Images
億萬富翁庫班認為，在人生中我們能掌控的一件事就是自己的努力，如果願意去實踐將是極大的競爭優勢。Getty Images

億萬富翁馬克·庫班（Mark Cuban）事業有成並投資數百家新創公司，他肯定知道獲得高度成功需要什麼條件。他說，如果想獲得成功，應該培養一種最重要的特質。

64歲的庫班最近在企業家卡普蘭（Randall Kaplan）發表的影片中表示，在人生中我們能掌控的一件事就是自己的努力，如果願意去實踐將是極大的競爭優勢，因為多數人不這樣做。

庫班說，付出努力代表能在工作職責之外主動解決問題，即使沒有人要求你這樣做。他說，你要主動出擊，用盡一切辦法來尋找答案，而這種特質如今已十分罕見。

庫班說，有些人或員工，如果告訴他們做A、B和C，他們會做A、B和C，而不去思索D、E和F的可能性；還有些人不重視細節，如果你告訴他們要做A、B和C，他們想做的是討論D、E和F。

他對任何不想加倍努力（go the extra mile）者的建議是：「別找我應徵工作」。庫班發表這番談話時正值「安靜離職」（quiet quitting）觀念掀起風潮，這是全美各地勞工對工作過勞、工資過低和升遷困難表現出的態度；意即「上班做好份內的事、下班準時打卡走人」，認為享受生活比從工作中獲得成就更有意義。

庫班不是職場上唯一高度重視努力和解決問題能力的老闆。去年，招聘網站ZipRecruiter上有270萬份徵人啓事將「分析性思考」（analytical thinking）列為必要的軟技能（soft skill）。薪資調查公司（Payscale）的「2023年最佳薪資報告」發現，全球29%的公司高階主管認為，不付出額外努力的員工不會獲得成功，並有可能被解雇。

對庫班來說，這似乎是個人問題。庫班的成功來自於分析他的努力能在哪裡獲得最大回報，而不是跟隨熱情把自己帶往任何地方。

庫班在2018年「亞馬遜企業家洞察力」影片中說，他真正擅長的是發現自己付出努力的事情。他說，很多人都在談論熱情，但這真的不是你需要關注的；你真的需要評估並說，「好吧，我要在哪裡投入我的時間？」

投資 亞馬遜 勞工

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