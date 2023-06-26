別給自己定時間表 也許你是大器晚成之材

大器晚成的人與其對按他人的時間表來完成人生大事備感壓力，不如遵從自己的節奏。Getty Images

你我或許都有個秘密的、內在的時間表，用它來衡量自己：最好在幾歲可以拿到學位、結婚、在工作上爬到某個位子；然而這份夢幻時間表，也許多年來都沒有什麼進展。史丹福大學 2018年對25至94歲的人進行一項研究發現，所有世代都認為26歲左右是適婚年齡、27歲該買房，而28歲則是組成家庭的時候。

如果人生不是這樣呢？要負擔學貸，又對不斷上漲的房價束手無策，許多千禧一代無力購買他們的第一棟房子。而一些60歲的人健康狀況比他們父母在40歲時還要好；從肉毒桿菌到生育治療，一切都擾亂了中年的計畫。

華爾街 日報專欄作家瑞秋·芬哲（Rachel Feintzeig）說，與其對按他人的時間表來完成人生大事備感壓力，不如遵從自己的節奏。

佛羅里達州銷售顧問艾維（Nikki Ivey）說，一般人認為高中畢業後就該上大學，但她曾經是個「少女媽媽」（teen mom），28歲才拿到大學學位；多年來她始終覺得自己是個局外人、失敗者，看著同年齡人在學校和職場上不斷前進，認為自己永遠追趕不上。

艾維錯過了一個接一個她曾設想的夢想生活里程碑：30歲時賺到六位數、35歲時買房。終於她達到了某個里程碑：擔任一家公司的高階主管，但她並不喜歡這份工作，懷念和孩子們坐在餐桌旁的歡笑聲。最後艾維辭去工作，懷疑設定這些里程碑的意義。她問自己，還想要這些嗎？該按照誰的時間表？

大器晚成的人（Late bloomer）

史丹福大學長壽中心主任卡斯騰森（Laura Carstensen）說，越來越多年輕世代推遲投入一份全職工作以及為退休儲蓄 的時間；這種延遲帶來一些負面影響。放棄買房，可能會錯過擁有資產的機會，延後退休儲蓄，可能面臨財務上的不安全感；而生育時機有限，身體也會衰老。

卡斯騰森說，但是我們的壽命也在延長，過去一個世紀平均多了30年，與其匆匆忙忙完成所有人生大事、在生命的最後階段停滯不前，為什麼不把這些里程碑分散開來？她說，有些人可能被認為是進度落後，事實上他們只是做自己該做的事。

在紐約州擔任公設辯護人時，龐德 （Danielle Ponder）經常在谷歌搜索：有沒有人在35歲以後成功？她擁有歌唱天賦，卻選擇了法律，因為她對刑事司法充滿熱情，並且希望有份穩定的工作。她會在出庭的空檔從事表演，而不是完全投入到音樂中。

龐德說，她不斷地把音樂夢往後推遲，隨著年齡的增長，夢想確實變小了。2021年最後一天，在40歲生日的前五天，她再度嘗試。這次她辭去白天的工作，讓首張個人專輯得以誕生、在電視露臉、演出門票也售罄。

龐德對自己的成功既震驚又感激，她說，她不知道是否能在19歲時承受這些情況，十幾歲時沒有安全感的自己，肯定無法好好處理成為公眾人物的壓力。