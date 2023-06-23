哈佛專家：不是古典音樂 這種音樂最能助你專注

我們要如何才能選出最適合自己的音樂呢？(Pexels)

音樂不僅能娛樂人，還能幫助人集中注意力，但有鑑於音樂和人的多樣性，我們要如何才能選出最適合自己的音樂呢？

研究人員發現，在提高腦力方面，每個人有效的音樂都不同，效果是取決於每個人對於音樂的反應。哈佛大學 精神病學家兼大腦研究員斯里尼．皮萊(Srini Pillay)發現，你最「熟悉的音樂」，或是你最喜歡和深記腦海中的歌曲，才是能最有效幫助你集中注意力的音樂。

找到助你專注的音樂

2018年一項研究發現，熟悉的音樂會激活許多負責運動的大腦區域。

皮萊表示，這意味著，他可以跟著唱並用身體感受熟悉的節奏。因為聽過這首歌曲，所以能開心的期待著接下來的節奏。而當需要集中注意力時，熟悉的音樂能幫助舒緩壓力，讓你與所需要的情緒連結起來，幫助人全心投入眼前的事物。

不過，皮萊醫師警告要注意你是否聽太多這些音樂而感厭倦。多項研究顯示，你聽音樂的愉悅感是呈現U曲線；先是增加，但過了一段時間，一旦你的大腦習慣了音樂，愉悅感就會減少。

另有研究發現，「輕柔快速」型的音樂有助學習，而「大聲且快節奏」、「柔緩」和「大聲且節奏緩」等類型，則有礙學習；純音樂也會比有歌詞的歌曲更有幫助。

熟悉的音樂如何影響大腦

音樂可以通過許多種方式來影響大腦集中注意力；其中一種機制能減少壓力和皮質醇，從而讓大腦持續集中注意力不會中斷。

在大腦中，注意力中心與處理情緒的區域直接相連，所以任何能讓你情緒起伏的音樂，都可能打亂你的注意力。另一方面，當你壓抑自己的感受時，負面情緒就會在腦中徘徊不去。不管怎麼努力，你都會無法集中注意力。所以，如果音樂可以幫你連接情緒，那它就也能幫你更清晰地思考。