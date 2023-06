造型前衛新館耗資4.65億 紐約自然史博物館注活水

紐約自然史博物館5月初增添了一棟宏偉、造型前衛的新展館。取自AMNH網站

有150多年歷史的紐約自然史博物館 (American Museum of Natural History, AMNH)上月初增添了一棟宏偉、造型前衛的新展館,簡稱「吉爾德中心」(Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation)。

整棟建築宛如鬼斧神工的冰川 洞穴、走在其中彷彿進入巨大蟻穴,面積達23萬平方英尺,共斥資4.65億元,是由建築師珍妮·甘(Jeanne Gang)帶領芝加哥建築工作室Studio Gang耗時近10年所打造,將為自然與科學教育 注入一股新活力、帶來更多元的可能。

斥資4.65億元的「吉爾德中心」設有新的昆蟲展示區。取自AMNH網站

「吉爾德中心」的啟用,除了為自然史博物館龐大的空間增添新入口和展覽場所外,同時解決了其錯綜複雜的動線,將33個不同的展覽空間連接到博物館20座建築中的一半。在此之前,該館的「寶石礦物」(Gems and Minerals)及「西北海岸」(Northwest Coast)大廳都進行了改建。

「吉爾德中心」設有新的昆蟲展示區、餐廳、庫房、圖書館、教室、實驗室等。遊客走入有著鬱鬱蔥蔥綠植的蝴蝶館中,可以在數百隻翩翩起舞的蝴蝶間行走。另一個常設展是名為「看不見的世界」(Invisible Worlds)的沈浸式互動體驗,在光影交錯間,可認識大腦神經元的傳導、樹根之間養分和水的交換,以及浮游生物對海洋生態的重要性。

「看不見的世界」沈浸式互動體驗,在光影交錯間,讓民眾認識大腦神經元的傳導、樹根之間養分和水的交換,以及浮游生物對海洋生態的重要性。取自AMNH網站

對前館長、現任名譽主席艾倫·富特(Ellen Futter)來說,吉爾德中心在科學變得越來越政治化的時刻發揮著關鍵作用。富特在一場新聞發佈會上表示,後疫情 時代,真相逐漸浮現,這座大樓是對錯誤信息和「否認科學論」(science denial)的解藥。該中心期望透過讓民眾產生對自然界的敬畏與驚奇來實現其教育目標,而博物館傳統展示方式和空間較難達到這樣的目的。

踏入「吉爾德中心」五層樓高的中庭,引人注目的天窗和光滑的混凝土表面,將參觀者帶到沙漠西南部河流蝕刻的峽谷中,或是海底的熱帶珊瑚礁。寬闊的外形和懸空的走道,是自然史博物館和紐約市 公共建築中少見、令人讚嘆之作。