華州森林有個未接線的電話 讓民眾向逝去親人表達哀思

華盛頓州一處寧靜森林裡的轉盤式電話，讓人對已過世的親人講出沒有機會訴說的話。(路透)

華盛頓州 首府奧林匹亞(Olympia)4哩外的一處寧靜森林裡，擺著一具復古的轉盤式電話。沒有接線的電話出現在森林當中，看起來頗為突兀，但卻成了某些民眾的生命線，對已經過世的親人表達思念之情，講出親人在世時沒有機會訴說的話。

2020年底，美國陸軍退役的攝影 師狄貝克(Corey Dembeck)得知朋友的四歲女兒喬莉‧蘿絲(Joelle Rose)感染鏈球菌性喉炎(strep throat)引發敗血病突然過世，便在斯夸辛公園(Squaxin Park)設計並安裝了這具電話，靈感來源是日本 岩手縣大槌町(Otsuchi)10年前推出的電話。狄貝克說，聽到惡耗的當下，立刻決定要為朋友打造類似日本的電話。

狄貝克購買了轉盤式電話以及材料、工具，帶到市政府擁有的斯夸辛公園裡，把電話裝在森林裡安靜角落的西洋杉樹幹上。

華盛頓州一處寧靜森林裡的轉盤式電話，讓人對已過世的親人講出沒有機會訴說的話。(路透)

事隔三年後，狄貝克回到電話旁邊說，偷偷到公園裡安裝電話是因為請求原諒比申請核准容易得多，何況要解釋申請理由其實很困難。

這具電話的消息傳出後，大批遊客開始前來參觀，市政府決定正式安裝電話，首先把電話從樹幹上拆除，然後與狄貝克合作，豎起一塊布告板以及喬莉紀念匾牌，牌上寫著：「這具電話獻給曾經失去親人的所有民眾。電話是一個出口，讓人說出希望跟朋友或家人分享的話語。這是為了回憶而打造的電話，能讓你說出不曾有機會的道別。」

喬莉的家人日前造訪這具電話，慶祝喬莉的一生。喬莉的母親艾琳‧史維斯特(Erin Sylvester)說，有時候會在電話亭舉辦披薩派對，邀請朋友參加。

34歲的史維斯特說：「我需要這具電話，我需要一個出口。」

喬莉的12歲哥哥傑登(Jayden)、8歲哥哥強納(Jonah)以及5歲妹妹喬伊(Joy)輪流拿起話筒講話，訴說對喬莉的愛與思念，並把照片與紀念品留在電話亭。

狄貝克說，接到許多民眾的電郵與電話告知，受到啟發之後也為過世親人打造電話亭。他說，根據估計，目前類似電話在美國國內約有50處。