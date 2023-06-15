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鋼琴歌手比利喬 麥迪遜廣場花園明年唱滿150場後告別

編譯徐薏茹／即時報導
比利喬宣布將於明年7月結束在麥迪遜廣場花園的每月固定駐場演出，他在記者會上拭淚。(Getty Iamges)
比利喬宣布將於明年7月結束在麥迪遜廣場花園的每月固定駐場演出，他在記者會上拭淚。(Getty Iamges)

著名鋼琴歌手比利喬(Billy Joel)宣布，將於2024年7月結束在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的每月固定駐場演出，屆時將會是他歌唱生涯的第150場表演。

比利喬日前在記者會上表示：「不敢相信我們已經這樣唱了10年，我現在74歲，明年就要75歲了，這似乎是不錯的(退休)數字。」

他的駐場演出始於2014年1月，當時比利喬每個月在麥迪遜都會有一場演出，當時他說「只要需求持續存在」，便會一直表演下去。

2015年1月，比利喬以13場駐場演出打破自己的紀錄，是「連續演出次數最多」的表演者，在麥迪遜掛上新的旗幟。

2015年7月，比利喬人生的第65場演出創下「生涯演出最多次」的另一項紀錄，比利喬的旗幟持續高掛麥迪遜廣場花園。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)說：「只有一件事比比利喬更能代表紐約，那就是比利喬在麥迪遜廣場花園的演唱會，50多年來，比利喬的音樂定義了我們的城市，使我們凝聚在一起。我代表850萬名紐約客，恭喜比利喬在麥迪遜一系列的歷史性門票售罄演出，並感謝您為我們大家帶來的喜悅。」

比利喬總共有33首歌進入前40大暢銷歌曲榜單，包括三首冠軍歌曲「It’s Still Rock and Roll To Me」、「We Didn’t Start the Fire」、「Tell Her About It」；以及四張冠軍專輯「52nd Street」、「Glass Houses」、「Storm Front」、「River of Dreams」。

他生涯共獲得6座葛萊美獎，1990年獲得葛萊美傳奇獎(Grammy Legend Award)，1992年進入詞曲作者名人堂(Songwriters Hall of Fame)，1999年進入搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)。

比利 葛萊美 亞當斯

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