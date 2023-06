鋼琴歌手比利喬 麥迪遜廣場花園明年唱滿150場後告別

比利喬宣布將於明年7月結束在麥迪遜廣場花園的每月固定駐場演出,他在記者會上拭淚。(Getty Iamges)

著名鋼琴歌手比利 喬(Billy Joel)宣布,將於2024年7月結束在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的每月固定駐場演出,屆時將會是他歌唱生涯的第150場表演。

比利喬日前在記者會上表示:「不敢相信我們已經這樣唱了10年,我現在74歲,明年就要75歲了,這似乎是不錯的(退休)數字。」

他的駐場演出始於2014年1月,當時比利喬每個月在麥迪遜都會有一場演出,當時他說「只要需求持續存在」,便會一直表演下去。

2015年1月,比利喬以13場駐場演出打破自己的紀錄,是「連續演出次數最多」的表演者,在麥迪遜掛上新的旗幟。

2015年7月,比利喬人生的第65場演出創下「生涯演出最多次」的另一項紀錄,比利喬的旗幟持續高掛麥迪遜廣場花園。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)說:「只有一件事比比利喬更能代表紐約,那就是比利喬在麥迪遜廣場花園的演唱會,50多年來,比利喬的音樂定義了我們的城市,使我們凝聚在一起。我代表850萬名紐約客,恭喜比利喬在麥迪遜一系列的歷史性門票售罄演出,並感謝您為我們大家帶來的喜悅。」

比利喬總共有33首歌進入前40大暢銷歌曲榜單,包括三首冠軍歌曲「It’s Still Rock and Roll To Me」、「We Didn’t Start the Fire」、「Tell Her About It」;以及四張冠軍專輯「52nd Street」、「Glass Houses」、「Storm Front」、「River of Dreams」。

他生涯共獲得6座葛萊美 獎,1990年獲得葛萊美傳奇獎(Grammy Legend Award),1992年進入詞曲作者名人堂(Songwriters Hall of Fame),1999年進入搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)。