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高中談戀愛未果 63年後重燃愛火終結連理

編譯周靜芝 / 綜合報導
里芙絲(右)和拉姆這對高中時期的戀人，在相隔63年後重逢，最近終於修成正果。圖截自CBS Mornings影片
里芙絲(右)和拉姆這對高中時期的戀人，在相隔63年後重逢，最近終於修成正果。圖截自CBS Mornings影片

20世紀50年代一段無疾而終的高中戀情，在一年多前重燃愛火。里芙絲（Caroline Reeves）和拉姆（Eddie Lamm）最近結婚了，距他們第一次見面時隔63年，兩人的愛情故事重新翻篇，剛滿82歲的里芙絲說，我們感覺自己又變年輕了。

時間回到1956年，貓王歌曲盤踞點唱機，白宮主政者為艾森豪（Dwight D. Eisenhower）總統，而里芙絲和拉姆戀愛中。85歲的拉姆回憶說，他一看到她，便情不自禁愛上她；而里芙絲認為他是學校裡最可愛的男孩。

當時，他請她吃的唯一一餐是薯條和可樂，她看中的是一枚高中班戒和它所象徵的一切。她說，那是一枚訂婚戒指，而她是會為了那枚戒指而賭上自己餘生的人；不過，她並沒有得到那枚戒指，至少當時沒有。

20世紀50年代里芙絲和拉姆戀愛時，貓王歌曲正流行，當時的總統為艾森豪。圖截自C...
20世紀50年代里芙絲和拉姆戀愛時，貓王歌曲正流行，當時的總統為艾森豪。圖截自CBS Mornings影片

拉姆期望加入田納西大學的預備役軍官訓練營，夢想投效空軍。里芙絲還在念高三，他找不到合適的話來道別，所以什麼也沒說；那晚拉姆把車停在她家車道上，吻了她、道過晚安，不知道那是他最後一次吻她。

兩人從此走上了截然不同的道路，她選上1959年納許維爾小姐（Miss Nashville）；兩年後，他們各自婚嫁。拉姆後來在空軍駕駛KC-135飛機、服役21年；里芙絲環遊世界，是一名室內設計師、雜誌專欄作家，還寫了三本小說

2021年12月，拉姆的妻子病逝，他們只差兩天就結婚滿60年，在妻子臥病的最後幾年，拉姆一直照顧著她。里芙絲說，這顯示出他是多麼可愛、善良和溫柔，過去到現在都沒改變。

里芙絲與第一任丈夫的婚姻在20世紀80年代結束，再嫁之後，先生也於2001年去世。里芙絲說，她一直惦記著拉姆，而拉姆說他也很想知道里芙絲的情況。

里芙絲和拉姆重新找回摯愛，讓一段無疾而終的戀情有了完美結局。圖截自CBS Mor...
里芙絲和拉姆重新找回摯愛，讓一段無疾而終的戀情有了完美結局。圖截自CBS Mornings影片

2022年4月，拉姆住在加州，里芙絲仍住在納許維爾。拉姆說，有一天他突然想到自己得打電話給她，試了九次最後才聯繫上；幾天後，他就飛到納許維爾了。

里芙絲說，當她去機場接拉姆時，他把頭探進車內，讓她差點喘不過氣來；她下了車，在車旁又笑又跳，兩人擁抱、深情接吻。拉姆到納許維爾後，等了五天才要求她和他一起搬到加州。三個月後，84歲的拉姆向她求婚。

他本來打算把母親的戒指送給她，但里芙絲說那太珍貴了，應該留給他的孫子；她想要的是他的高中班戒，這次它終於戴在她的手上了。

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