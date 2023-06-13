14歲神童大學畢業還經營2家公司 父母最注重培養這個技能

家有14歲神童，但梅麗莎和馬克·威默只對兒子交朋友這件事，謹守原則一步也不退讓。(Courtesy of Mark Wimmer)

梅麗莎和馬克·威默（Mellisa & Mark Wimmer）說，他們從不催促兒子邁克（Mike）做家庭作業，但對他交朋友這件事，他們可是謹守原則、一步也不退讓。

14歲的邁克是獲得北卡羅來納州 智商組織「門薩」（Mensa）認證的神童，他在過去三年內獲得高中、副學士和本科學位；與此同時，他還經營了兩家科技公司，剛創立了第三家，並與Atlantic Lionshare合作，該組織位於百慕達，致力於控制入侵加勒比海域、危害珊瑚礁的獅子魚（lionfish）數量。

邁克自認個性外向，在11歲念高中二年級時獲選為返校節風雲人物。他的朋友從和他一起長大的孩子，到卡羅來納大學同班的20多歲年輕人，以及公司內的成年同事。

對於天才兒童來說，不是每個人都和邁克一樣。事實上，統計數字顯示，內向與高智商之間存在關連性。

梅麗莎接受CNBC訪問時表示，人們在見到邁克之前就期待看到「少年謝爾頓」（Young Sheldon，CBS 電視連續劇），在與他交談後，才意識到他只是一個正常的14歲孩子，碰巧能做出驚人的事情。

馬克說，夫妻倆感到十分自豪的是，他們協助邁克確保他的社交技能（social skills）能跟得上心智技能（intellectual skills）。

以下是威默夫婦培養出能與任何人交朋友的孩子的首要原則：讓孩子做自己並支持他們。馬克說，父母必須時刻關注孩子的成長和他們的需求。

讓孩子與各種年齡的人相處

馬克和梅麗莎在兒子上幼兒園前就發現他的高智商，一位兒童心理學家告訴他們，邁克簡直達到她測量智商的最高值，並得出結論，標準的教育 課程無法應付他快速發展的智力。

類似情況的父母有些會選擇在家自學，因為他們不願把12歲孩子放在一群18歲青少年的教室裡；然而梅麗莎和馬克反而看到讓兒子處對這類情況的價值。

梅麗莎說，她希望邁克能融入人群，可以應對教室內不同性格的大孩子；邁克可能是第一個說父母在功課上從未逼過他，但在社交技能上卻絲毫沒有商量餘地。

一項新的研究顯示，當孩子坐在一起時，更有可能與同齡人建立起友誼。2009年紐約州 立大學水牛城分校（University at Buffalo）的一項心理學研究也發現，擁有不同年齡友誼的兒童，較少感到孤獨，而且是心智發展的重要因素。

邁克在學校或許十分幸運，他表示，老師和同學都非常開放和熱情。他說，透過花較多時間與不同年齡的人相處，讓他學會了如何調整對話時的詞彙與話題；例如與同齡朋友相處時，他會談論賽車 ，而不是商業成功指標（business metrics），而與成年同事在一起時，他可能會轉向AI 、機器學習系統或網路技術等話題。

盡早讓孩子走出社交舒適圈

馬克和梅麗莎不想成為邁克的代言人，他們鼓勵邁克與其他人打交道，能在父母不在身邊時更自在地與人交談；梅麗莎說，能夠與人溝通是一件大事。這意味邁克在小時候就習慣處於社交舒適圈之外。

梅麗莎說，邁克經常被其他家長問到，是如何變得這麼善於社交的？而他們只是讓他接觸人，例如3、4歲時便讓他自己點菜，並向人介紹自己；這些事情訓練他能自然地與人交談。

威默夫婦強調，他們一直扮演兒子的社會安全網和支持者，在可控制的情況下讓他置身不同的環境。例如，邁克10歲時被要求參加由美國特種作戰司令部主辦為期一周的活動，與60至70名博士級的技術專家交流。

馬克說，第一天很多人都問他「今天是帶孩子來工作的日子嗎？」，但他沒有代表兒子發言，而是讓邁克「在房間裡做他的工作」。馬克說，他只安靜地坐在後面，到了第三天，邁克已經完全翻轉局勢，贏得了大家的尊重。