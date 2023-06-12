在抖音擁200萬粉絲 9旬嬤吸引廠商打廣告

91歲的珍妮·克魯帕（Jenny Krupa）在抖音擁有200萬粉絲。Photo: Skylar Krupa

珍妮·克魯帕（Jenny Krupa）是抖音 （TikTok）上的一名網紅，但她並非典型的社群媒體 寵兒，91歲、擁有200萬粉絲的她住在養老院 裡，在23歲孫子Skylar Krupa的協助下，祖孫一起創作影片。

住在加拿大亞伯達省的克魯帕被粉絲暱稱為J-Dog，難得能擁有如此眾多的追隨者，但她並不是唯一在抖音上與商家合作的年長者；越來越多服裝、美容產品等公司正在發掘可以合作的其他退休 年齡的內容創作者。

網路行銷公司Obviously創始人卡瓦斯基（Mae Karwowski）表示，抖音在年長用戶中的影響力越來越大，所以各品牌也開始關注這個市場，她的公司與亞馬遜等企業合作，正在抖音上尋找55歲以上的高齡網紅。

這些年長者的影片通常是分享生活經驗和時尚 穿搭技巧、烹飪、與孫輩互動或用搞笑來博取眼球，順便推銷商品。卡瓦斯基說，高齡網紅最近突然流行起來，尤其在過去的一年半以來，「正迅速崛起」。

被粉絲暱稱為J-Dog的珍妮·克魯帕，不是唯一在抖音上與商家合作的年長者；越來越多服裝、美容產品等公司正在發掘可以合作的其他退休年齡的內容創作者。Photo: Skylar Krupa

對多數高齡網紅來說，這些收入可能不足以維持退休生活，但可以讓他們晚年手頭寬裕些，甚至有餘錢可以投資。

舊金山62歲的金姆·譚（音譯，Gym Tan）曾擔任過DKNY總裁，在時尚圈打滾多年。一年半前，23歲的女兒蜜勒（Mya Miller）建議她在抖音上分享每日穿搭。

金姆·譚的穿搭走簡約、時尚、年輕路線，在三個月內積累了10,000名粉絲；6個月後，合作紛紛找上門來。目前，她擁有20多萬追隨者，有個經紀人、展開模特兒事業，最近還出現在可麗柔（Clairol）染髮劑的廣告中。

金姆·譚說，她沒有為退休做好充分的財務準備，這項工作收入豐厚，她暫時不打算停止。她說，除了為晚年生活儲蓄外，她還在付貸款和負擔孩子的大學學費。

雖然金姆·譚的成功可能是個特例，市場行銷公司Upfluence執行長克魯西（Kevin Creusy）說，年長者為品牌行銷還是充滿機會，因為這個年齡的創作者比較少，競爭者相對不多。

他說，該公司資料庫有450萬名網紅，廣告商可以從中尋找合作夥伴；截至4月中旬，只有約2,700名是60歲以上，其中僅174名有抖音帳號。克魯西說，這群人中絕大多數是女性和白人，這代表其他族群的代表性尚有極大缺口。