歐巴馬給女兒的建議：別讓想成功的渴望毀了你的快樂

前總統歐巴馬建議兩個正值20歲上下的女兒：不要讓對成功的渴望剝奪了享受生活的機會。Getty Images

或許不少人認為為了事業犧牲休假、家庭和睡眠是值得的，特別是如果能換來加薪或晉升；但前總統歐巴馬 （Barack Obama）說，這也會讓你更不快樂。

歐巴馬日前在領英新聞（LinkedIn News）的播客節目「This Is Working」中表示，每個人需要過著平衡的生活，年輕人應找尋自己有興趣的工作，可以全心投入，但這不能取代生活的其他部分：志願服務、家庭、友誼、公民參與，這些形塑了每個人的完整人生。

歐巴馬說，問題是很多人將「成功」與金錢、頭銜或職業地位畫上等號。他說，生活中許多重要的事物不是透過工作可以實現。

他建議兩個正值20歲上下的女兒：不要讓對成功的渴望剝奪了享受生活的機會。

在歐巴馬提出這項建議前，有多位億萬富豪也道出類似的遺憾，他們都是在累積大量財富的同時，也成了工作狂。

上個月，微軟 聯合創始人比爾蓋茲 在北亞利桑納大學對畢業生說，他在創建公司時犧牲了太多的自我，並且不公平地期望員工也和他一樣。

蓋茲說，當他與台下畢業生同樣年齡時，不認為應該有休假這回事；也不認為應該有周末，並且相信和他共事的人也如此認為。蓋茲說，在當了父親之後，他才體會到「生活比工作更有意義」。

無獨有偶，特斯拉 執行長馬斯克 上個月也告訴CNBC，過去他為了完成工作經常通宵達旦，並在辦公室睡覺的生活方式，到頭來是降低了自己的生產力。

馬斯克說，他嘗試減少睡眠時間，但是即使醒著的時間更長，完成的工作卻更少；而且，如果每晚睡眠時間少於六小時，頭痛就會更嚴重。

歐巴馬說，最幸福、成功的人是那些把生活和工作放在相同天平上的人。

他說，我們或許寄望和優秀的人一起工作，並建立持久的友誼，但很多朋友並非來自職場；從長遠來看，家人和待在家的時間，對每個人更有意義，「這才是你真正擁有的親密關係」。