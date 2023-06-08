自信優雅「像剛從哈佛畢業」 6歲女童幼兒園畢業照爆紅

6歲的泰勒·席姆斯出席幼兒園畢業典禮的照片在臉書上瘋傳，照片中的她堅定的表情，彷彿美好未來正在她面前展開。取自Facebook＠Lexii Sims

近日一張幼兒園的畢業照在臉書 （Facebook）上瘋傳，照片中6歲的泰勒·席姆斯（Taylor Sims）出席路易斯安那納巴斯特羅普（Bastrop）的幼兒園畢業典禮。泰勒身著寶藍色帽子和禮服，腳穿有跟涼鞋，雙腿交叉，背部挺直地坐著；堅定的表情配合著蓄勢待發的肢體語言，彷彿美好未來正在她面前展開。

一位網友留言說，她看起來已經準備好了，就像剛從哈佛畢業，有5份工作等待她選擇，而每份工作年薪都超過20萬元。另一人說，她看起來已經準備好面對世界挑戰並將贏得勝利。還有一些網友說，泰勒可以成為未來的美國總統。

泰勒的母親萊克西·席姆斯（Lexii Sims）在5月24日分享了這張畢業照，她形容女兒個性坦率，總是直言不諱。席姆斯說，她也是個「意志堅強的人」（tough cookie）。

泰勒的幼兒園老師希金博薩姆讚美泰勒是一個自信、意志堅強、有毅力的孩子。取自Facebook＠Lexii Sims

席姆斯對網路媒體Today表示，泰勒很有幽默感，懂得在生活中給自己找樂子。她說，早產六周的泰勒也是個「天生的鬥士」，醫院工作人員起初預測泰勒將需要在新生兒重症病房待一段時間；沒想到第二天早上他們便敲門告訴她，「泰勒可以和你一起回家了」。

泰勒目前渴望擁有自己髮廊，但也表示有興趣成為警察 或護理人員。席姆斯說，或許泰勒有一天會當模特兒，因為只要拿出相機，她就會擺好姿勢。

泰勒的幼兒園老師希金博薩姆（Brittany Higginbotham）等不及想看到這位學生的未來。她說，泰勒是一個自信、意志堅強、有毅力的孩子，從不怯於開心玩樂或展示自我，也不畏懼為她所相信的表達意見。