母開鮮榨果汁公司業績破億 女接棒盼打破「第二代詛咒」

34歲的娜塔莉（左）加入母親瑪麗葛莉絲（右）創立的「娜塔莉的蘭花島果汁」，她目前擔任行銷副總裁，準備在母親65歲卸任時接棒。（Courtesy of Natalie Sexton）

瑪麗葛莉絲·塞克斯頓（Marygrace Sexton）以1歲女兒名字來命名她的鮮榨果汁公司時，從未想到納塔莉（Natalie）有朝一日會成為她執行長這個位子的繼任者。

數十年後，34歲的娜塔莉表示，「娜塔莉的蘭花島果汁」（Natalie’s Orchid Island Juice）每年銷售額達1.2億元，她目前擔任行銷副總裁，準備在母親65歲卸任時接棒。

發跡於佛羅里達州 皮爾斯堡（Fort Pierce）的這個果汁品牌，多年來在發展過程中不時陷入家族企業的惡鬥，2016年紐約時報 的一篇報導證實了這件事，文中提到「第二代的詛咒」（second-generation curse），引用1980年代的一項研究：只有70%的家族企業在過渡到第二代時能存活下來，只有13%的家族企業能延續到第三代。

管理咨詢公司Innosight 2012年的一份報告也指出，自20世紀60年代以來，所有類型企業的壽命都下降，這個問題在家族企業中更為嚴重，因為這些企業的創始人比繼任者更以永續經營為使命。

正如HBO電視劇「繼承之戰」（Succession）所演出的，繼承者們很難挑起重擔，他們或沒有興趣、或尚未做好準備承擔責任，多半傾向將公司出售好進帳大筆現金。

娜塔莉在接受CNBC訪問時表示，在二代接班時企圖維持家族企業營運，絕對是件複雜的事，但也潛藏巨大的機會。

「娜塔莉的蘭花島果汁」每年銷售額達1.2億元。取自Natalie’s Orchid Island Juice網站

讓下一代證明自己

外界對二代接班總有些刻板印象，納塔莉說，第二代有幾種可能，一是認為自己有特權，二是欠缺職業道德，三是沒有從財務角度思考如何發展公司。

從佛州 羅林斯學院（Rollins College）獲得經濟學學位一年後，娜塔莉於2012年加入公司，與身為高階主管的叔叔們一起共事。瑪麗葛莉絲說，他們起初很難接受小姪女來幫忙管理公司。

起初，娜塔莉所推動的大規模數位行銷、品牌重塑和擴展計畫，並不獲家族其他成員認同，他們懷疑品牌精神能否在網路上真實傳達給消費者，並擔心公司不再像本地企業。

娜塔莉的數位行銷最終讓公司的年營業額增長了近1億元，雖然瑪麗葛莉絲仍在適應網路世界，但她相信女兒的直覺。她說，她的兄弟們必須相信娜塔莉會做出好的決定，即使她是個剛出道的新手，自己心裡明白女兒有這個能力，從未懷疑過這一點。

小公司尋找競爭優勢

娜塔莉大學畢業時，瑪麗葛莉絲記得許多人告訴她，如果真的想學習商業技能，她的女兒應該到大公司找份工作；但她認為，那是人們需要改變的迷思。

「娜塔莉的蘭花島果汁」雖然不小，但它是在一個數十億元的市場上與十億元的品牌競爭；市場研究公司Circana統計，美國瓶裝果汁市場去年的銷售額約為87億元。

娜塔莉說，人們傾向認為家族企業格局不夠，不適合培養領導人才。娜塔莉不這麼認為，她說她接受了「更全面的」商業教育 ，因為公司的規模較小，使她能夠在每個部門磨練；除了全職的行銷工作，她還是代理銷售主管，並經常幫到財務管理、生產和產品開發。

她在其他公司的行銷同行可能沒有得到同樣的訓練機會，納塔莉說，他們知道行銷和銷售，僅此而已；他們並不真正瞭解生產或管理的個中學問。