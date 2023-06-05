搶不到泰勒絲演唱會門票？別錯過小天后的服裝展

流行樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）受到歌迷追捧，一票難求。Getty Images

流行樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）受到歌迷追捧，在美國不斷打破記錄，這是對她職業生涯和疫情 以來新作發表的無上肯定；但隨之而來的是，天價的門票而且一票難求。

搶不到泰勒絲演唱會門票的粉絲不用氣餒，在紐約市 的藝術與設計博物館 （Museum of Arts and Design, MAD）二樓，可以用更便宜的價格一睹泰勒絲演唱生涯的不同「時代」。「泰勒絲·斯威夫特：說故事的人」（Taylor Swift: Storyteller）展出了數十件服裝與物品，涵蓋她的音樂影片、巡演和頒獎典禮演出，從她在2013-14年「紅色巡迴演唱會」中表演「All Too Well」時所穿的蕾絲長袍到「Bejeweled」影片中的「城堡之鑰」。

紐約市藝術與設計博物館（Museum of Arts and Design, MAD）正舉辦「泰勒絲·斯威夫特：說故事的人」（Taylor Swift: Storyteller）展覽，展出流行小天後的數十件服裝與物品。美聯社

館長羅傑斯（Tim Rodgers）表示，展覽的目的在探索泰勒絲除了歌詞之外，如何使用服裝和道具來述說故事。他說，這與那些用服裝或時尚 來提升自己的明星不同，泰絲勒把服裝和道具當成另一種「語彙」。

「說故事的人」在泰勒絲的新澤西州 演唱會前開幕，就像她的音樂演出一般，展覽將帶領參觀者瞭解她跨越各種風格和十年的音樂生涯。展品有她在2010年專輯「Speak Now」中彈奏的鑲水晶吉他、在「舉世盛名體育場巡迴演唱會」（Reputation Stadium Tour）中穿的連帽連身衣，以及她在2020年為音樂專輯「美麗傳說」（folklore）拍攝所穿的條紋T恤。

一名參觀該展的「霉粉」（譯註：泰勒絲在中國的暱稱為「霉霉」）說，泰勒絲是個視覺系的說故事者，她所做的一切，感覺都是非常有目的性，能近距離看到這些服裝真的很酷。

展覽的一大亮點是：泰勒絲在2021年「I Bet You Think About Me 」影片中所穿的飄逸紅色婚紗。美聯社

該展的一大亮點是：泰勒絲在2021年「I Bet You Think About Me 」影片中所穿的飄逸紅色婚紗。這首歌由斯塔普頓（Chris Stapleton）演唱，是泰勒絲2012年專輯「Red」重新發行版本中所新增的。這件裝飾著薄紗玫瑰的禮服是由知名婚紗禮服品牌Nicole + Felicia為泰勒絲量身打造的。

「泰勒絲·斯威夫特：說故事的人」展覽將持續到9月4日，藝術與設計博物館地址為2 Columbus Cir, New York，預購門票可上該館網站madmuseum.org。