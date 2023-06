搶不到泰勒絲演唱會門票？別錯過小天后的服裝展

流行樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)受到歌迷追捧,一票難求。Getty Images

流行樂壇小天后泰勒絲(Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)受到歌迷追捧,在美國不斷打破記錄,這是對她職業生涯和疫情 以來新作發表的無上肯定;但隨之而來的是,天價的門票而且一票難求。

搶不到泰勒絲演唱會門票的粉絲不用氣餒,在紐約市 的藝術與設計博物館 (Museum of Arts and Design, MAD)二樓,可以用更便宜的價格一睹泰勒絲演唱生涯的不同「時代」。「泰勒絲·斯威夫特:說故事的人」(Taylor Swift: Storyteller)展出了數十件服裝與物品,涵蓋她的音樂影片、巡演和頒獎典禮演出,從她在2013-14年「紅色巡迴演唱會」中表演「All Too Well」時所穿的蕾絲長袍到「Bejeweled」影片中的「城堡之鑰」。

館長羅傑斯(Tim Rodgers)表示,展覽的目的在探索泰勒絲除了歌詞之外,如何使用服裝和道具來述說故事。他說,這與那些用服裝或時尚 來提升自己的明星不同,泰絲勒把服裝和道具當成另一種「語彙」。

「說故事的人」在泰勒絲的新澤西州 演唱會前開幕,就像她的音樂演出一般,展覽將帶領參觀者瞭解她跨越各種風格和十年的音樂生涯。展品有她在2010年專輯「Speak Now」中彈奏的鑲水晶吉他、在「舉世盛名體育場巡迴演唱會」(Reputation Stadium Tour)中穿的連帽連身衣,以及她在2020年為音樂專輯「美麗傳說」(folklore)拍攝所穿的條紋T恤。

一名參觀該展的「霉粉」(譯註:泰勒絲在中國的暱稱為「霉霉」)說,泰勒絲是個視覺系的說故事者,她所做的一切,感覺都是非常有目的性,能近距離看到這些服裝真的很酷。

該展的一大亮點是:泰勒絲在2021年「I Bet You Think About Me 」影片中所穿的飄逸紅色婚紗。這首歌由斯塔普頓(Chris Stapleton)演唱,是泰勒絲2012年專輯「Red」重新發行版本中所新增的。這件裝飾著薄紗玫瑰的禮服是由知名婚紗禮服品牌Nicole + Felicia為泰勒絲量身打造的。

「泰勒絲·斯威夫特:說故事的人」展覽將持續到9月4日,藝術與設計博物館地址為2 Columbus Cir, New York,預購門票可上該館網站madmuseum.org。