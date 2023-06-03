「007」布洛斯南開畫展 繪畫中找到自我

布洛斯南所繪搖滾歌手巴比狄倫肖像畫曾在慈善募款會上賣出140萬美元高價。（取材自Instagram）

以飾演007詹姆士龐德走紅的男星皮爾斯·布洛斯南(Pierce Brosnan)曾多次嘗試用文字抒發胸臆，但透過繪畫，他才真正感覺到能夠充分表達自己。布洛斯南在洛杉磯 舉辦了第一次個展。

布洛斯南說，藝術作品就像是一個人的傳記，他曾試圖寫回憶錄，但覺得太無聊，得不停地挖掘頭腦、心靈以及生活的記憶。他表示，他的畫作就能傳達他是誰、他曾在哪裡、在什麼時候的一切過往。

布洛斯南的繪畫生涯從16歲、還住在愛爾蘭時就開始了；他回憶當時放學回家，只帶著一疊圖畫和塗鴉。他原本打算當個藝術家靠畫畫謀生，但在攝影棚工作三年後，有機會演戲便轉換了跑道。

布洛斯南後來搬到美國，在影集「龍鳳妙探」(Remington Steele)中擔任主角，使他成為家喻戶曉的人物。

布洛斯南曾一度受到80年代初洛杉磯藝術家的影響，勾起他想要再度創作的念頭。他說，當時他有錢買得起顏料、畫布和畫筆，但最終卻將它們束諸高閣。

直到1987年，當已故妻子、澳洲 演員卡珊卓·哈里絲(Cassandra Harris)被診斷出罹卵巢癌時，布洛斯南才撣去畫布上的灰塵，開始用繪畫作宣洩他對哈里絲的情感。

布洛斯南回憶他如何在哈里絲接受化療後開始重拾畫筆；他說，有一天晚上，他站了起來，就開始用手指畫了起來。哈里絲於1991年過世，在展覽中布洛斯南展示了那時他所繪的第一幅作品，名為「一個黑暗的夜晚」(One Dark Night)；他說，他在畫布上探索那種黑暗的憤怒、那種被撕裂般的痛苦。