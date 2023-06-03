我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

「007」布洛斯南開畫展 繪畫中找到自我

編譯周靜芝／綜合報導
布洛斯南所繪搖滾歌手巴比狄倫肖像畫曾在慈善募款會上賣出140萬美元高價。（取材自Instagram）
布洛斯南所繪搖滾歌手巴比狄倫肖像畫曾在慈善募款會上賣出140萬美元高價。（取材自Instagram）

以飾演007詹姆士龐德走紅的男星皮爾斯·布洛斯南(Pierce Brosnan)曾多次嘗試用文字抒發胸臆，但透過繪畫，他才真正感覺到能夠充分表達自己。布洛斯南在洛杉磯舉辦了第一次個展。

布洛斯南說，藝術作品就像是一個人的傳記，他曾試圖寫回憶錄，但覺得太無聊，得不停地挖掘頭腦、心靈以及生活的記憶。他表示，他的畫作就能傳達他是誰、他曾在哪裡、在什麼時候的一切過往。

布洛斯南的繪畫生涯從16歲、還住在愛爾蘭時就開始了；他回憶當時放學回家，只帶著一疊圖畫和塗鴉。他原本打算當個藝術家靠畫畫謀生，但在攝影棚工作三年後，有機會演戲便轉換了跑道。

布洛斯南後來搬到美國，在影集「龍鳳妙探」(Remington Steele)中擔任主角，使他成為家喻戶曉的人物。

布洛斯南曾一度受到80年代初洛杉磯藝術家的影響，勾起他想要再度創作的念頭。他說，當時他有錢買得起顏料、畫布和畫筆，但最終卻將它們束諸高閣。

直到1987年，當已故妻子、澳洲演員卡珊卓·哈里絲(Cassandra Harris)被診斷出罹卵巢癌時，布洛斯南才撣去畫布上的灰塵，開始用繪畫作宣洩他對哈里絲的情感。

布洛斯南回憶他如何在哈里絲接受化療後開始重拾畫筆；他說，有一天晚上，他站了起來，就開始用手指畫了起來。哈里絲於1991年過世，在展覽中布洛斯南展示了那時他所繪的第一幅作品，名為「一個黑暗的夜晚」(One Dark Night)；他說，他在畫布上探索那種黑暗的憤怒、那種被撕裂般的痛苦。

布洛斯南的第一次個展在現任妻子、紀錄片導演凱莉·謝伊·布洛斯南(Keely Shaye Brosnan)推動下，5月16日他70歲生日前後舉辦；他說，這是給自己的生日禮物。

布洛斯南認為，藝術創作就像是他個人的傳記。（圖截自美聯社影片）
布洛斯南認為，藝術創作就像是他個人的傳記。（圖截自美聯社影片）
布洛斯南在繪畫中找到個人情感的宣洩與安慰。（圖截自美聯社影片）
布洛斯南在繪畫中找到個人情感的宣洩與安慰。（圖截自美聯社影片）
皮爾斯·布洛斯南日前舉辦了第一次個展，呈現他在20世紀80年代至今的繪畫作品。圖...
皮爾斯·布洛斯南日前舉辦了第一次個展，呈現他在20世紀80年代至今的繪畫作品。圖為他與所繪的畢卡索肖像畫。（取材自Instagram）

洛杉磯 澳洲 導演

上一則

防失智「動起來」 專家：每周至少150分鐘

下一則

布魯斯威利失智 女兒曝陪伴心路：他仍記得我是誰

延伸閱讀

打卡Blackpink同款美術館 不僅免費還有超震撼巨幅畫展

打卡Blackpink同款美術館 不僅免費還有超震撼巨幅畫展
網球／中國「小花」王欣瑜首闖法網32強 挑戰世界第1

網球／中國「小花」王欣瑜首闖法網32強 挑戰世界第1
法網／開賽3天最大冷門 梅德維夫首輪淘汰 輸給會外賽小將

法網／開賽3天最大冷門 梅德維夫首輪淘汰 輸給會外賽小將
薩拉度加圖書館 展亞太裔青少年藝文作品

薩拉度加圖書館 展亞太裔青少年藝文作品

熱門新聞

鮭魚罐頭既便宜、營養價值又高，除了蛋白質和Omega-3外，還飽含鈣和維生素D。Getty Images

50歲以後 專家提醒吃這些食物最關鍵

2023-05-31 10:43
填字遊戲、數獨等活動可有助保持頭腦靈活，但防止認知能力下降最好的另一種方法是運動。Getty Images

專家建議每天做這事 可降低失智風險

2023-05-26 10:49
Image by Lisa Redfern from Pixabay

防頭髮稀疏 避免這四種食物

2023-05-26 13:04
家中出現螞蟻，若用錯誤的方法企圖消滅牠們，可能會讓「入侵者」溜走，且無濟於事。Getty Images

螞蟻侵門踏戶時 這幾款殺蟻藥最有用

2023-05-30 09:36
Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

就在你的座位前 空服員說飛機這個地方最髒

2023-05-31 12:02
油炸食物含有過多卡路里和不健康脂肪，是最糟的開胃菜。取自Shutterstock

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

2023-06-02 10:07

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…