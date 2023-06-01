走出新冠…奧蘭多醫護自組交響樂團 不輸專業

佛羅里達州奧蘭多AdventHealth醫院的內科醫生文森·徐（Vincent Hsu）和他的同事加入醫院的管弦樂團，讓疲憊身心在音樂中獲得療癒。（取自AdventHealth/Matt Rainey）

疫情 期間，佛羅里達州 奧蘭多AdventHealth醫院的內科醫生文森·徐（Vincent Hsu）和他的同事，在治療病患的過程中備受煎熬。他告訴ABC新聞說，每天都有更多的病人，他們只能屏息以待；是否有足夠的床位？是否有足夠的工作人員來照顧病人？都是個巨大的未知數。

徐醫師說，這是個十分難捱的過程，所有未知因素，加上他們知道這不會是短跑，這將是一場馬拉松 。在不知所措和精疲力盡之際，文森·徐在醫院網站上看到AdventHealth正計畫成立員工管弦樂隊，並正在招募志願者。

除了從醫之外，文森也受過古典音樂訓練、會拉小提琴。他和妻子決定去參加甄選，兩人都認為，也許這就是他們應該做的，也許這是可以幫助他們的事情。他說，雖然對該計畫瞭解不多，但是能夠做點不一樣的事，對他們來說頗具吸引力。

AdventHealth醫院員工管弦樂團目前有60名成員。（圖截自abc新聞影片）

成立管弦樂團是AdventHealh音樂、藝術總監希卡姆（Richard Hickam）的發想，他現在擔任該樂團指揮。在得到醫院領導層的支持後，希卡姆將甄選團員的消息便傳了開來。

起先由醫院員工組成的弦樂團開始，演奏小提琴、中提琴、大提琴和低音大提琴；然後逐漸發展到包括銅管、管樂器和打擊樂器的管弦樂團，現在擁有近60名成員。

巴奈特(Ian Barnett)是名護士、也是樂團首席低音管（bassoon）演奏者。他說，當新冠疫情剛爆發時，無法演奏音樂讓他十分難過。他說，那是一段緊張的時刻，他們從第一天起就負責收治病患，他的音樂嗜好也被迫中斷。

巴奈特(右前)是名護士、也是樂團首席低音管演奏者，能重新吹奏樂器，對他來說意義重大。（圖截自abc新聞影片）

巴奈特表示，除了工作勞累，整個人也變得非常疲憊；回家、上班，一遍又一遍地做著例行公事。他說，參加管弦樂團對他的心理健康 有莫大幫助，演奏時整個人很放鬆，工作時也更加專注。

研究指出，音樂對人的精神健康有益。倫敦國王學院的一項研究顯示，音樂可以增加多巴胺的分泌，多巴胺是大腦中一種與愉悅感有關的化學物質，它還可以降低皮質醇（壓力荷爾蒙）的水平。此外，根據哈佛大學 的研究，音樂還有助減少焦慮，幫助人的情緒轉為正向積極。

2021年夏天是樂團的第一場演出，他們為被新冠奪走性命的病人和同事錄製了一首「安魂曲」。接著，在2022年12月，第一次公開演出是在迪斯尼泉（Disney Springs）園區和奧蘭多救援隊（Orlando Rescue Mission）舉行的系列聖誕音樂會。該團最終目標是能有完整的音樂季，每年舉辦四場演出。

徐醫師說，音樂不僅對其他人有治療作用，顯然對他們這群演奏者也是如此。他說，能用另一種方式來表達情感，並與醫院的同事一起演出，有種超現實的感覺，「真的很棒」。