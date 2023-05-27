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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

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費城快餐店被貨車衝撞成廢墟 街坊募逾4萬助重新開張

編譯廖振堯／綜合報導
「Lee's Deli」在社區募款相挺下重新開張。(6abc電視台截圖）
「Lee's Deli」在社區募款相挺下重新開張。(6abc電視台截圖）

一間位於費城47街和巴爾的摩大道的快餐店「Lee's Deli」去年遭貨車衝撞，面目全非、幾成廢墟，但在街坊鄰居的相挺下，已重新開張，李老闆(Scott Lee)也重展笑顏。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，Lee's Deli去年11月夜間被一輛失竊貨車撞入，李老闆獲知消息驚得麻木，不知道是否還能重建，甚至質疑「我還應該重開這家店嗎？」

但這間因香嫩韓國烤肉、美味起士牛排而深受喜愛的快餐店，沒讓李老闆等待多久就獲得重生契機。事故發生幾天後，鄰居和顧客在Go Fund Me上發起募款，儘管李老闆不願受助，最終為翻新店面籌集超過4萬元。李老闆最初希望在3月1日前，也就是開業30週年重新營運，但即使社區給予幫助、鄰居們清掃場地或分享資源，回歸之路依然艱苦。

排除萬難後，Lee's Deli上周恢復營業後立刻高朋滿座，忠實顧客紛紛趕來一嘗多個月未吃到的招牌三明治，像是堆滿辣蝦仁、烤菠菜的Game Over雞肉起士牛排，或是塞滿薄片肋眼肉的韓國烤肉口味起士牛排。

這次意外無疑重擊了李老闆，但街坊鄰居亦十分痛心，因他在街區以善良和關懷聞名，也會為飢餓的人提供免費食物，也時時照看鄰居安全。住在對街50年、喜歡義式三明治的沃爾夫(Fred Wolfe)表示，這幾乎就像看到家人回來一樣，「他對人們很好，這種善意會傳播給他的顧客。」

李老闆1989年與妻子和三個兒子從韓國移民，1993年開了Lee's Deli。李老闆受訪時在櫃檯後笑著說，這家店是他畢生事業，靠它才讓孩子們讀完大學。他也在三明治生活中找到了滿足感，他說：美食即是愛、美食即文化、美食即連結。

「這不只是賣食物和賺錢，這是關於我的小店可以為社區做些什麼。」李老闆說在重要的時候社區會支持他，鄰居們齊聚拉他一把，在他被擊倒後伸出援手，幫助他重新站起來。

位於費城47街和巴爾的摩大道的熟食店「Lee's Deli」去年遭貨車衝撞，面目...
位於費城47街和巴爾的摩大道的熟食店「Lee's Deli」去年遭貨車衝撞，面目全非、幾成廢墟。（取自GoFundMe網站）

美食 費城 移民

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