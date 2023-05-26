在藝術找到情緒出口 007男星布洛斯南鼓起勇氣辦個展

以飾演007詹姆士龐德 走紅的男星皮爾斯·布洛斯南（Pierce Brosnan）曾多次嘗試用文字抒發胸臆，但透過繪畫，他才真正感覺到能夠充分表達自己。布洛斯南日前在洛杉磯 舉辦了第一次個展，展名為「如此多的夢想」（So Many Dreams），呈現他在20世紀80年代至今的繪畫作品。

布洛斯南說，藝術作品就像是一個人的傳記。他曾試圖寫回憶錄，但覺得太無聊，得不停地挖掘頭腦、心靈以及生活的記憶。他表示，他的畫作就能傳達他是誰、他曾在哪裡、在什麼時候的一切過往。

布洛斯南認為，藝術創作就像是他個人的傳記。圖截自美聯社影片

藝術創作並不是布洛斯南新的愛好或探索，他的繪畫生涯從16歲、還住在愛爾蘭時就開始了；他回憶當時放學回家，只帶著一疊圖畫和塗鴉。他原本打算當個藝術家靠畫畫謀生，但在攝影 棚工作三年後，有機會演戲便轉換了跑道。

布洛斯南後來搬到美國，在NBC的影集「龍鳳妙探」（Remington Steele）中擔任主角，使他成為家喻戶曉的人物，也是好萊塢 最炙手可熱的演員之一。

布洛斯南曾一度受到80年代初洛杉磯藝術家的影響，勾起他想要再度創作的念頭。他說，當時他有錢買得起顏料、畫布和畫筆，但最終卻將它們束諸高閣。

布洛斯南在繪畫中找到個人情感的宣洩與安慰。圖截自美聯社影片

直到1987年，當已故妻子、澳大利亞演員卡珊卓·哈里絲（Cassandra Harris）被診斷出罹卵巢癌時，布洛斯南才撣去畫布上的灰塵，開始用繪畫作為他對哈里絲情感的宣洩與安慰。

布洛斯南回憶他如何在哈里絲接受化療後開始重拾畫筆；他說，有一天晚上，他站了起來，就開始用手指畫了起來。哈里絲於1991年過世，在展覽中布洛斯南展示了那時他所繪的第一幅作品，名為「一個黑暗的夜晚」（One Dark Night）；從漆黑污濁的色彩中，幾乎可以感受布洛斯南的沮喪與發洩，他說，他在畫布上探索那種黑暗的憤怒、那種被撕裂般的痛苦。

布洛斯南將這次個展歸功於現任妻子、也是記者和紀錄片導演 凱莉·謝伊·布洛斯南（Keely Shaye Brosnan），因為她的鼓勵，使他有勇氣和動力公開展示自己的創作。

布洛斯南所繪搖滾歌手巴比狄倫肖像畫曾在慈善募款會上賣出140萬美元高價。取自[email protected]

布洛斯南的第一次個展，由於凱莉的推動，在5月16日他70歲生日前後成功地舉辦，喜上加喜一併慶祝他的創作以及他在這段時間裡所實現的夢想。

布洛斯南說，這是他給自己的生日禮物，有勇氣對人說「來看看我的作品吧！」他表示，「這麼多的夢想」展覽述說的是愛情故事，獻給那些影響了他的生活、他的孩子以及他作為一名演員的女性。