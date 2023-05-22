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壓力大又倦怠？心理學家：這個簡單習慣能保護你

編譯周靜芝 / 綜合報導
根據世界衛生組織的說法，職業倦怠通常是「沒有好好處理長期以來的工作壓力」所致。Getty Images
根據世界衛生組織的說法，職業倦怠通常是「沒有好好處理長期以來的工作壓力」所致。Getty Images

倦怠感往往會在毫無徵兆的情況下，悄悄降臨到每個人身上；當然，最常見的原因是工作。根據世界衛生組織的說法，職業倦怠通常是「沒有好好處理長期以來的工作壓力」所致。

疲憊、憤世嫉俗和生產力下降是職業倦怠的最明顯跡象，但根據紐約大學神經科學家鈴木（Wendy Suzuki）的說法，還有一些可能被忽略的潛在症狀，包括拖延、無法專注和冷漠。

曾在哈佛大學受訓的臨床心理學家索倫森（Debbie Sorensen）說，沒有簡便的解決方法來克服倦怠感，但是可以透過對早期跡象的警覺和依靠「自我意識」（self-awareness）這個簡單的習慣來面對它。

索倫森說，或許你已經在練習「自我意識」了，例如隨時注意自己的想法、感覺和行為，無論是寫日記或是與內心對話都算；但只有當「自我意識」成為持續的習慣時，才能有效地避免倦怠感。

索倫森提供一個3步驟練習法，當開始感到壓力過大時，可以做這個練習「暫停」、「關注」和「選擇」：

暫停： 當注意到自己高度緊張時（或任何其他強烈的情緒），暫停一下，為自己創造一個小空間，無論是到外面走一小段路，或是待在一個安靜的房間裡獨坐幾分鐘。

關注：檢查、關注自己的想法、情緒和身體感覺。問自己：這種感覺來自哪裡，為什麼當下會出現？

選擇：思考自己的價值觀，或者權衡在此情況下什麼是對你最重要的？你想成為什麼樣的人？並以正面的態度來應對，例如用轉移注意力的方式來整理情緒，可以給心愛的人打個電話，或是聽段輕柔的音樂。

索倫森說，整個練習只需要5分鐘，但「自我意識」是一個持續的過程，沒有標準的做法；重要的是要有自覺地去做，並對自己有耐心。

研究顯示，「自我意識」可以幫助人更有信心和創造力，做出更明智的決定，並能更有效地進行溝通。

索倫森指出，透過新的角度來看待壓力，也可以防止倦怠感。她指出，威斯康辛大學一項研究發現，高度壓力可使提早死亡風險增加43%，但只針對那些認為壓力有害身心健康的人；那些不認為壓力有害的人，死亡風險並未增加。

索倫森引用一位她同事的話說，「當你對壓力感到緊張時，你就會有壓力」。她說，雖然極端、慢性的壓力是個指標，說明需要對日常工作做出改變，但記住壓力也是忙碌充實生活的一部分，「不要太快對它感到恐慌」。

哈佛大學 紐約大學

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