買下全美最知名凶宅 業主大事翻修引粉絲不滿

全美最知名的凶宅「麗茲·波登之家」，經過整修成為旅館與博物館。Getty Images

在以近200萬元買下一棟惡名昭彰的凶宅後，第一件要做的事是什麼？放上當年謀殺案現場照片，增加其中一個房間的真實性；接著就是更換幾十年前的床墊，因為這將是可讓旅客過夜的地方。

2021年，蘭斯·札爾（Lance Zaal）花180萬元買了位於麻州 福爾里弗（Fall River）的麗茲·波登民宿 （Lizzie Borden Bed & Breakfast），這裡是全美住宅中最具故事性（if-these-walls-could-talk）的地方。1892年8月4日，安德魯·波登（Andrew Borden）和第二任妻子艾比（Abby）在這裡被人用斧頭砍死，32歲的女兒麗茲（Lizzie）成為主要嫌疑人。審判過程轟動一時，包括她在看到父親和繼母頭骨時當場暈倒；這些頭骨被煮過，以便勘驗斧頭的痕跡。最後，陪審團宣佈波登小姐無罪。

現在被稱為「麗茲·波登之家」（Lizzie Borden House）的這棟凶宅，成了旅館 和博物館 。「美國鬼屋探險之旅」（US Ghost Adventures）創始人札爾說，目前為止，他已花費超過25萬元翻新這座有8間臥室、亟需整修的房子。

「麗茲·波登之家」展示當年謀殺案相關人物照片。取自臉書＠Lizzie Borden House

札爾的努力包括翻閱老照片，重新裝飾波登先生被殺的客廳，例如門前的地毯、桌子上的桌巾，一頂類似波登先生戴過的帽子放在桌上，旁邊還有一疊書。札爾說，他們試圖為這個房間加點東西。

但這不是一般的博物館整修，對「麗茲·波登之家」的任何更動往往會招致「波登迷」的強烈批評；他們由業餘偵探、歷史學家和熱心的部落客所組成，畢生致力於挖掘有關此案的一切。

札爾曾因為更新一樓的浴室，引起「波登粉」的憤怒。把房子賣給札爾的地產經紀人蘇珊娜（Suzanne St. John），也是「麗茲·波登之家」的導覽人員。她表示，這確實引起很大爭議，雖然波登夫婦住在那時，它甚至不是一間浴室，也不在房子的導覽之列，旅客也不會使用到它，但「人們就是不喜歡改變」。

札爾表示，關於他所做的更新，也得到不少正面評價。他說，他們努力照顧這棟房子、保護它的歷史，同時為慕名而來的遊客創造有意義的體驗。

「麗茲·波登之家」販售的紀念品。取自臉書＠Lizzie Borden House

這棟房子以及麗茲·波登的故事，似乎在波登迷中具有獨特的魅力。在買下房子後，札爾曾宣布計畫在地下室建一個新的客房，立刻引來一些波登迷對改變歷史建築的疑慮。

最後，札爾放棄在地下室建客房的計畫，儘管他說波登迷的反應並沒有影響他的決定；相反的，他正在地下室規劃一個玩捉鬼遊戲的空間，包括遊客使用的對講機和熱感應裝置。

在札爾決定更換客房的寢具時，也曾引起爭議。蘇珊娜說，這裡每個房間的床上都有不同的被子，就像在奶奶家看到的那些；但札爾認為，許多被子都有污漬，看起來像菸蒂燒過的痕跡，不適合擺出來。然而，有些波登迷並不欣賞札爾更換的被子，蘇珊娜說，因為它們是灰色，看起來沒有年代感。

雖然札爾沒有提供具體數字，但他表示，自接手以來，參觀人數大約翻了一倍，部分原因是他們提供更多的服務以及開放的時間。札爾說，一年半以來，已有來自105個不同國家的遊客造訪過這棟房子。

「麗茲·波登之家」客房起價為250元一晚，瀏覽訂房紀錄會發現在8月4日這個歷史性的日子，所有房間都已被預訂了。