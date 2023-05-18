孤獨成了全美流行病 公衛署長5建議重建人際聯繫

一份報告中警告說，美國人變得越來越孤獨和疏離，這種缺乏社交聯繫的情形會對精神和身體健康產生深遠影響。Getty Images

美國公共衛生署長日前在一份報告中警告說，美國人變得越來越孤獨和疏離，這種缺乏社交聯繫（social connection）的情形會對精神和身體健康產生深遠影響。

公衛署長所提議的通常是針對立即性的公共衛生危機，這是第一次凸顯「孤獨」的問題。根據2021年一項調查，超過一半的美國人感到孤獨；此外，年輕的成年人感到孤獨，是65歲以上年長者的兩倍。

公衛署長莫西（Vivek H. Murthy）十分關注社交聯繫的議題，2020年曾出版「在一起：在孤獨的世界裡人際聯繫的療癒力」一書。在新的報告中，他呼籲加強社會結構、重視有意義的人際關係，以下是莫西所提出的5點建議：

1.重新建立人際聯繫

一開始可以每天花15分鐘聯繫一位朋友或親戚；必要時，列入行事曆當作優先事項。莫西說，與人簡短、面對面互動，這種穩固的聯繫，可以讓人長期感覺良好。

莫西建議說，即使只是簡短的談話，也要透過真誠的態度來表達對談話對象的重視。莫西表示，與人交談時一定要「真心誠意」（be real），不需要裝腔作勢；誠實地分享，並邀請他人也這樣做，「成效之大會令你難以相信」。

儘管用網路聯繫的管道越來越多，但在一項研究報告中美國人表示，相較於數十年前，他們的朋友變少了。Getty Images

2.減少一心二用

是否經常在別人和你說話時看手機 ？或是在吃飯時也是如此？莫西說，為了獲得高品質的溝通，請放下手機全心投入；專注的傾聽和我們所說的話一樣重要。

盡量減少使用社群媒體 ，莫西說，虛擬連結不能取代與生命中重要的人面對面的時間；儘管用網路聯繫的管道越來越多，但在該研究報告中美國人表示，相較於數十年前，他們的朋友變少了。

莫西說，幾千年來，人際交流時不僅要理解對方所說的內容，還要聽他們的語氣、觀察肢體語言；當以電子工具交流時，「我們失去了很多東西」。

3.當電話響時，拿起話筒

舉例來說，當電話響了，是久未聯繫的大學最好朋友打來的，但你決定不接這個電話，告訴自己等有更多時間聊天時再打過去。莫西說，下一次如果正在忙，就拿起電話說「嘿，很高興聽到你的聲音，我們另找時間來談」。他說，這10秒鐘的回應，比發簡訊感覺要好得多。

4.為人服務

研究顯示，志願服務可以緩解孤獨感，擴大社交網絡；莫西說，幫助他人時，彼此便建立起聯結。長期與孤獨為伴，會侵蝕人們的自尊和自我意識，讓人認為他們的孤獨，是因為不討人喜歡或不值得被愛；莫西表示，當我們願意為他人服務時，就會知道事實並非如此。

5.尋求幫助

如果正為孤獨感到苦惱，可以告訴親戚、朋友、諮商師或照護人員。當情緒持續感到悲傷、無望，並且妨礙了日常生活能力或提不起勁參與任何曾經感興趣的活動，這就是一個警訊，代表需要與專業人士交談；一旦有傷害自己的想法，一定要打988危機熱線。