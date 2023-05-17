想獲別人信任 專家傳授頭號策略

想獲得成功，建立與他人的信任是個好的開始。Getty Images

想獲得成功，建立與他人的信任是個好的開始。在哈佛受過訓練的一位領導力顧問表示，但以身作則並不是最好的方法。

管理諮詢公司The Ringgold創辦人慕比（Yasmene Mumby）說，多數人認為，展示自己做為領導者的能力，就能獲得別人的信任；但實際上，信任來自於人們知道「你是他們的後盾」，他們可以得到你的支持，而且不會在以後被利用。

慕比說，建立這種牢固的關係來自唯一的策略：用心傾聽。她說，越是能用心傾聽，專注所有對話，並表現出能理解對方想法，就越能獲得他人信任。慕比表示，深入、仔細傾聽，這是她會做的。

這是相對簡單、直接的策略，儘管不容易掌握。心理健康 教練歐布萊恩(Amanda O'Bryan)在一篇文章中建議，保持與對話者的目光接觸，穩坐不動、而非坐立不安，等對方完全表達他們的想法後再回應。

歐布萊恩說，回應時可問一些開放式的問題，例如「這讓你感覺如何？」或「我能幫什麼忙？」

慕比說，訣竅是讓人感受到你全神貫注，一旦心有旁騖、尋思接下來要問什麼問題，或是腦袋短暫斷片，都會錯過部分對話內容。根據猶他大學心理系的一項研究，只有2.5%的人能夠真正有效率的「一心多用」。

慕比的策略在對話時間不太長時是可行的。她說，為了讓這個方法真正有效，需要持之以恆；一次專注的對話，不會在一夜之間贏得別人的信任，它需要時間和重複，所以要有耐心，相信這個策略。

慕比說，對某些人來說，無論做什麼，只需要向他們表現出你會站在那裡，並證明你始終如一，不會在某些時刻做出改變。