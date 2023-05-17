我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡眠專家說 床單選這顏色讓你難以放鬆

巴菲特評台積電 國台辦：值得台灣同胞認真想

想獲別人信任 專家傳授頭號策略

編譯周靜芝 / 綜合報導
想獲得成功，建立與他人的信任是個好的開始。Getty Images
想獲得成功，建立與他人的信任是個好的開始。Getty Images

想獲得成功，建立與他人的信任是個好的開始。在哈佛受過訓練的一位領導力顧問表示，但以身作則並不是最好的方法。

管理諮詢公司The Ringgold創辦人慕比（Yasmene Mumby）說，多數人認為，展示自己做為領導者的能力，就能獲得別人的信任；但實際上，信任來自於人們知道「你是他們的後盾」，他們可以得到你的支持，而且不會在以後被利用。

慕比說，建立這種牢固的關係來自唯一的策略：用心傾聽。她說，越是能用心傾聽，專注所有對話，並表現出能理解對方想法，就越能獲得他人信任。慕比表示，深入、仔細傾聽，這是她會做的。

這是相對簡單、直接的策略，儘管不容易掌握。心理健康教練歐布萊恩(Amanda O'Bryan)在一篇文章中建議，保持與對話者的目光接觸，穩坐不動、而非坐立不安，等對方完全表達他們的想法後再回應。

歐布萊恩說，回應時可問一些開放式的問題，例如「這讓你感覺如何？」或「我能幫什麼忙？」

慕比說，訣竅是讓人感受到你全神貫注，一旦心有旁騖、尋思接下來要問什麼問題，或是腦袋短暫斷片，都會錯過部分對話內容。根據猶他大學心理系的一項研究，只有2.5%的人能夠真正有效率的「一心多用」。

慕比的策略在對話時間不太長時是可行的。她說，為了讓這個方法真正有效，需要持之以恆；一次專注的對話，不會在一夜之間贏得別人的信任，它需要時間和重複，所以要有耐心，相信這個策略。

慕比說，對某些人來說，無論做什麼，只需要向他們表現出你會站在那裡，並證明你始終如一，不會在某些時刻做出改變。

心理健康

上一則

有全球頂級單車道 蒙特婁單車節五月底盛大登場

下一則

睡眠專家說 床單選這顏色讓你難以放鬆

熱門新聞

Image by Orna Wachman from Pixabay

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

2023-05-12 12:02
Image by Lucia Grzeskiewicz from Pixabay

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

2023-05-11 13:17
抖音網友在沃爾瑪（Walmart）使用自助結帳機時，差點遭人詐騙、代付了禮卡的錢。Getty Images

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

2023-05-15 11:02
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

搭郵輪 小心五大錢坑

2023-05-10 13:28
雖然62歲便可開始領取社安金，但美國民眾平均退休年齡是61歲。在某些情況下，盡早提領社安金對退休民眾來說，絕對合情合理。（Getty Images）

三情況 你應62歲領社安金

2023-05-15 13:06
豐田(Toyota)。美聯社

可開25萬哩 這十款車最耐用

2023-05-16 12:45

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」
號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水