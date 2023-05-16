有全球頂級單車道 蒙特婁單車節五月底盛大登場

加拿大第二大城蒙特婁(Montréal)不但是全球最佳宜居城市，更是被國家地理雜誌(National Geographic)評選為世界十大單車旅行城市首選。圖為去年舉辦的單車節(Go Bike Montreal Festival)活動，吸引數萬名車友參加。美聯社

加拿大第二大城蒙特婁(Montréal)不但是全球最佳宜居城市，更是被國家地理雜誌(National Geographic)評選為世界十大單車旅行城市首選，每年舉辦的單車節(Go Bike Montreal Festival)活動，因為疫情 而中斷後，今年捲土重來，預定5月28日起為期一周的活動，將吸引數萬名車友參加。

蒙特婁單車節主辦單位Velo Quebec首席執行長雷奧(Jean-François Rheault)表示：「我們找回過往活動、找回慶祝模式，現在這個都市到處在舉辦慶祝活動。」並宣告蒙特婁當地各項音樂、藝術等戶外盛會陸續登場。

根據活動規劃，5月28日由「大都會 挑戰賽」(Metropolitan Challenge)揭開序幕，涵蓋蒙泰雷吉區(Montérégie)長達90哩的路線；在周末後登場的是6月2日封街經典活動，當天有大批車友打扮奇裝異服，騎在有燈飾的單車上，自日落時分出發，暢遊市區；最後在6月4日，舉行蒙特婁環島(Tour de l'ile de Montreal)單車活動，全長28哩。

兩場市區活動的起點和終點，設在Parc Maisonneuve、奧林匹克體育館(Olympic Stadium)、生態館(Biodome)以及蒙特婁植物園 (Montreal Botanical Gardens)。

魁北克省(Quebec)積極推廣單車通勤和旅遊，過去25年來，包括自行車道、多用途小徑、單車專用道和路肩，增加五倍之多，建構超過3000哩長的Route Verte單車路線。

雷奧表示，單車通勤受限於都會區嚴格交通規定而有所減少，但在疫情期間，蒙特婁市等多個城市趁機改善單車專用道的路況，讓更多人樂於騎單車出門，「許多騎單車的人開始意識到，可以安全又有效的出門。」研究發現，2020年光是在蒙特婁市，每三位成年人就有兩人將單車作為上班通勤、購物、辦事的交通工具，比五年前增加42%。

總部設在科羅拉多州的單車推廣組織PeopleforBikes，針對各大都市單車活動，進行全球性評比，蒙特婁高居北美大都市單車友善度排行榜第一名。

羅格斯大學(Rutgers University)都市規劃研究員普徹(John Pucher)和維吉尼亞理工大學(Virginia Tech University)布勒(Ralph Buehler)合著的一本全球單車趨勢的書籍，也將蒙特婁評為單車通勤和娛樂活動的全球都市楷模，並強調蒙特婁：「在最舒適、壓力最小的單車基礎建設，遙遙領先其他都市。」