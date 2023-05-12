別看牠傻 這狗擊敗2千多對手 首奪威斯敏斯特犬展總冠軍

巴迪·霍利擊敗了其他六名決賽選手，獲得美國最負盛名的狗展最高獎項。美聯社

5月9日（周二）晚上，一隻以搖滾樂傳奇人物巴迪·霍利（Buddy Holly）命名的小型格里芬巴塞特犬（petit basset griffon Vendéen）贏得了第147屆威斯敏斯特養犬俱樂部犬展（Westminster Kennel Club dog show）最佳表演獎，這對獵兔犬來說還是頭一遭。巴迪·霍利擊敗了其他六名決賽選手，獲得美國最負盛名的狗展最高獎項。

巴迪·霍利的飼養員海耶絲（Janice Hayes）說，她從未想過一隻小型格里芬巴塞特犬能做到這一點，巴迪·霍利是一隻典型的表演犬（show dog），對牠來說這一點也不困難。

海耶絲說得沒錯，當巴迪·霍利出現在美網公開賽體育館時，白色的尾巴沒有停止搖擺，甚至當他贏得被海耶絲稱之為「如此超現實」的勝利後，擺出無數姿勢供人拍照時也是如此。

巴迪·霍利的強勁對手包括一隻名為溫斯頓的法國鬥牛犬。美聯社

巴迪·霍利的競爭對手包括北京 狗Rummie，牠在這次比賽中獲得第二名；另一勁敵為法國鬥牛犬溫斯頓（Winston），在去年與冠軍僅以些微差距失之交臂，今年更是虎視眈眈。此外，澳大利亞牧羊犬Ribbon、英國 獵犬Cider、巨型雪納瑞犬Monty和一隻美國斯塔福梗犬Trouble也在競爭者之列。

即使巴迪·霍利感受到強敵環伺，牠也沒有在決賽前表現出來；當天下午巴迪·霍利似乎更關心與人玩耍，並拒絕在大木箱內小睡片刻。海耶絲說，這種獵兔犬非常獨立，也很可愛，只是看起來有點傻，可以讓你每天都開懷大笑。

根據養犬俱樂部最近的排名，這種小型獵犬原產自法國，是全美第154個最普遍的純種犬。

今年共有210個品種、約2500隻狗爭奪這個獎杯，除了被選中的決賽選手，還有其他粉絲的最愛：有在評審面前深深一鞠躬的尋血獵犬（bloodhound），有受到眾多粉絲歡呼的黃金獵犬，還有在繞場一圈前做了幾個跳躍的活潑德國 短毛指示犬（German shorthaired pointer）。

至於拿到大獎後的巴迪·霍利下一步要做什麼？海耶絲說，一夜好眠、倒立，以及在枕頭堆裡打滾，「牠就是回去當一隻狗罷了」。