新罕州自然奇觀「老人岩」崩塌20年 3D模型重現原貌

線上互動3D模型，可以展示「老人岩」的原貌，民眾也可以近距離、以不同角度觀賞這個自然奇觀。美聯社

新罕布夏州 著名的「山中老人」（Old Man of the Mountain，也稱老人岩）崩裂成碎片20年後，該州正透過新的地質研究和一連串紀念活動，向這座與該州格言「不自由、毋寧死」同列於紀念幣上的自然奇觀致敬。

這塊40英尺高的天然花崗岩層，邊緣凸起部分像極老人臉部側面，聳立於法蘭科尼亞峽谷（Franconia Notch）上方1200英尺處；原本是用螺絲扣和桿子固定，以抵擋自然侵蝕。2003年5月3日上午，岩塊邊緣被發現轟然崩落，碎石四散。

地質學家兼老人岩基金會主席福勒（Brian Fowler）說，當老人岩巍然聳立時，象徵一種可靠穩定，以及在這個變化迅速的世界裡足以安慰人心的存在。福勒上周在網路上發起一項活動，藉著故事分享、詩歌和歌曲，紀念老人岩的灰飛煙滅。

老人岩是由數百萬年前一連串地質活動所造成，科學家目前還不清楚它有多老，但根據新罕州的歷史記錄，最早在1805年就被發現。地質學家認為它形成於冰河 時代結束後的某個時期，或許可追溯至12,000年前。

老人岩崩裂成碎片20年後，新罕州正透過新的地質研究和一連串紀念活動，向這座自然奇觀致敬。美聯社

今日人們對老人岩從加農山（Cannon Mountain）崩落時的體積和地質有了更多的認識。該州達特茅斯學院（Dartmouth College ）由研究生麥克雷（Matthew Maclay）主持的一項研究估計，它有750立方公尺，重近2000噸，「比五輛校車的體積還大」。

麥可雷正研究山上的土壤和岩石，同時設計了一個線上互動3D模型，可以展示「老人岩」的原貌。他與團隊得到協助，先使用無人機進行空拍，再輔以1958年至1976年間拍攝、探究該地區地質的影片；現在，民眾可以近距離、以不同角度觀賞這個自然奇觀。

多年來，老人岩也是許多繪畫和文學作品的主題；小說 家霍桑（Nathaniel Hawthorne）的一短篇小說便名為「巨石臉」（The Great Stone Face）。兩度擔任美國國務卿 的政治家丹尼爾·韋伯斯特（Daniel Webster）曾說，鞋匠會掛出一隻巨大鞋子當招牌，珠寶店會掛出一隻手表，牙醫會掛出一顆金牙；但在新罕布夏州的山上，上帝顯現了一個標誌，表明祂在那裡造人。

搶救法蘭科尼亞峽谷老人岩和6000英畝土地的努力，源起於1920年代。新罕州森林保護協會發起一場成功的籌款活動，用「出售」樹木的購買證書，換來每棵樹木能夠受到保護。

老人岩也是新罕州的識別標誌，州議會於1945年將其作為州徽，並出現在州政府的25分紀念幣、公路標誌、車牌和紀念品。在它崩塌後不久，有關單位便開始為紀念碑籌款。今日，前往法蘭科尼亞峽谷州立公園 的遊客，可透過一排固定在花崗岩底座、指向懸崖的鋼棒「重睹」山中老人的輪廓。