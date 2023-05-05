圖輯 / 皇室粉絲守候加冕不忘拚創意 造型超吸睛
一場加冕典禮，除了放三天假可以刺激英國零售消費達80億英鎊（100億美元）外，無形中也提高民眾對王室的熱情，消弭不少近年不時傳出的王室負面新聞。看看5日查理三世加冕前夕，無數皇室粉絲在路旁紮營守候，許多人費心裝扮，發揮創意，宛如一場熱鬧的平民版「時裝秀」。
1.兩名婦女從頭到腳都是英國國旗，她們早早紮營守在路旁，只為一睹加冕典禮時通過的皇室車隊。（見上圖）
2.撐著國旗傘、戴著國旗太陽眼鏡，這位婦女索幸戴上「皇冠」，為自己「加冕」。
3.這名婦女在草帽上繫上國旗圖案的蝴蝶結，造型俏皮又不失優雅。
4. 這個厲害！除了國旗帽，連10個手指都貼上心型國旗圖案。
5. 西裝、長褲、背心、領帶加禮帽，全身上下都是英國國旗，她們也當上「一日皇室」，揮手向其他民眾致意。
6. 英王查理三世得到不少民眾愛戴，民眾秀出印有他半身照的服裝。
7. 整張臉都塗上國旗圖案，這位粉絲可能要好幾天都不能洗臉了。
8. 這位婦女在頭上做文章，帽子上全是查理三世在加冕典禮中的扮相，最頂上還有查爾斯與卡蜜拉的小人偶。
9. 查理三世加冕前夕，不少民眾戴上他的臉部面具，為他慶祝。
10. 一場可能耗資數千萬英鎊的英王加冕典禮，似乎也能為平凡百姓帶來不少歡樂，忘卻生活裡的諸多煩惱事。
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