研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

一項研究指出，婚姻成功的夫妻從來不把對方視為理所當然。（免費圖庫pexels/拍攝者Marcus Aurelius）

夫妻兩人都是心理學家的高特曼（John Gottman & Julie Schwartz Gottman）在50年的從業生涯中，研究超過4萬名準備接受「婚姻諮商」的伴侶。他們的研究不僅幫助彼此維繫了35年的幸福婚姻，還教會他們如何判斷一段關係何時會走向災難。

在一項研究中，高特曼以觀察一對夫妻15分鐘後，便能預測一段關係是否會持續，準確率高達94%。他們兩人發現有一件事是成功的夫妻從來不做的：把對方視為理所當然。

缺乏感恩之情會毀掉一段關係

高特曼表示，常說「謝謝」是有幫助的，但培養一種感恩之情需要的遠不止這些，必須積極找出伴侶做得對的地方，或是被隱藏及忽視的優點，並且將它說出來。

高特曼表示，可惜許多夫妻專注於伴侶所做的一切錯誤，並為此批評對方；當夫妻雙方陷入這種負面循環時，親密關係便難以為繼。以下是親密關係中的四個「無敵破壞王」：

1.批評

高特曼說，當在批評對方時，多數會攻擊伴侶的性格，例如「你一點都不在乎別人的時間，你真是太自私了」；這與抱怨不同，後者會說「你遲到了30分鐘，我很難過，希望你能早點打電話讓我知道你會晚點到。」

解決方法： 在感到沮喪時可以抱怨，但不要把出錯的一切歸咎於對方。用「我」的陳述方式來抒發感受，讓伴侶知道你在意的是什麼。

2.輕視

高特曼說，輕視是他們預測一對夫妻是否會離婚的第一條件，這種溝通方式是長期認為伴侶在道德上不如自己所致；通常一方表現出輕視態度時，多半是故意的，可能會以諷刺來嘲笑對方、謾罵、模仿對方，或做出翻白眼等輕蔑的肢體語言。

解決方法：正面的想法會導致正面的感覺，而這種感覺又會變成正面的行動。因此，把喜歡對方的事列一個清單，想一想你們在一起時最喜歡的回憶，讓對方知道你欣賞他們。

3.防衛心

面對批評，抗辯是無濟於事的。高特曼指出，除非想讓伴侶離開，所以找盡各種藉口，或扮演受害者，把責任推給他們。

例如，如果伴侶問是否倒垃圾了，防衛性的反應會是「你知道我工作有多累嗎？我不感相信你會問這個問題。是因為我太懶，對嗎？為什麼你不能做？」

解決方法：嘗試理解對方的觀點，並為自己的行為承擔責任。上述的例子，可以改說「你知道嗎？我回到家，完全忘記要倒垃圾。很抱歉，我知道我們說好了，我現在就去做。」

4.敷衍搪塞

高特曼說，有時一方可能不想製造衝突，便放空或忽略對方，甚至轉身離去；這種溝通模式通常是日積月累造成的，但一旦開始，就會習慣性地持續下。

解決方法：與其轉身而去，可以說「我實在太生氣了，現在無法討論這個問題。我們能不能花15分鐘冷靜一下？」兩人可待在不同房間，做一些如閱讀或冥想等放鬆的事，然後再繼續對話。