「拼布被」訴說生命故事 他花20年做給女兒當結婚禮物

美國民間藝術博物館展出的拼布被作品。擷自American Folk Art Museum網站

從簡單的幾何圖案到精心製作的日常生活細節,正在美國民間藝術博物館 (American Folk Art Museum)展出的拼布(quilt)設計展,呈現出幾個世紀以來人們如何用這種藝術形式講述故事並且發揮創意。

名為「拼布被和我的故事」(What That Quilt Knows About Me)的展覽,共展出35條拼布被和相關作品;有些呈現出創作者的生活故事,有些則使用不同材料探索縫製的技巧。

展品中有一件是克萊威克(Carl Klewicke)的作品,他於20世紀初來到紐約州 康寧市經營一家裁縫店。這幅由絲綢、羅緞、塔夫綢組成的拼布被,描繪了星空、風箏和鴿子,呈現出精緻、歡愉的生命慶典。克萊威克花了20年時間才完成,他和妻子在女兒的婚禮上把它送給了她。

拼布被呈現出幾個世紀以來人們以這種藝術形式講述故事並且發揮創意。美聯社

策展人之一吉瓦特(Emelie Gevalt)說,她被來自賓州 西徹斯特(West Chester)的一條被子所吸引。這件名為Sacret Bibe的作品,創作者蘇珊·艾羅伍德(Susan Arrowood)的名字標示在底部,但沒有人知道她是誰。吉瓦特說,這件作品是一本豐富、充滿色彩和想像力的貼花圖畫書,其中的小故事可能來自「聖經」,也可能是縫製者生活中的人物和經歷。

另一件特別的作品名為「士兵的拼布被:方形中的方形」(Soldier’s Quilt: Square Within a Square),以厚厚的紅、黃、黑羊毛為素材,策展人表示,方塊組成的緊密幾何圖案,類似於木器作品,暗示也許是出自男性之手。

19世紀中期的克里米亞 戰爭中,英國士兵在等待命令或養傷期間,習慣以製作拼布被來打發時間;這種手工藝還有個好處,可以避免他們沈溺於賭博與喝酒。吉瓦特說,想像一群疲憊不堪的士兵,在拼湊和縫製一件被子,度過被戰爭蹂躪的歲月。

「諾亞方舟」是19世紀晚期拼布被流行的主題,展覽中便有一件來自魁北克省的作品。這幅被子不像一般把方舟置於頂部、動物成雙排列在被子四周,它把方舟放在中間、夫妻們排成一排。動物的大小則隨心所欲,昆蟲像企鵝那麼大,而貓比豬還大;另一個與眾不同的地方是,縫製者將諾亞整個家庭都呈現出來。

來自東京的藝術家Setsuko Obi贈送給博物館的拼布被,取名為「來自遙遠太空 的光」。站在遠處看,會感覺它像個發光的星系,周圍是色彩鮮艷的星星;但靠近看,才發現被子的每一塊布都像摺紙一樣折疊起來,而且是用手織的絲綢和古董和服面料做成。

美國民間藝術博物館地址為2 Lincoln Square, New York。