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慶祝植樹節 種一棵可對抗氣候變遷的樹

編譯周靜芝／綜合報導
隨著氣候的快速變化，種樹時要考慮是否能在未來30年、50年甚至100年內抵抗環境中不斷變化的條件。美聯社
隨著氣候的快速變化，種樹時要考慮是否能在未來30年、50年甚至100年內抵抗環境中不斷變化的條件。美聯社

樹木的生命往往超過種植它們的人，然而隨著氣候的快速變化，現在需要考慮今日種下的樹木，是否能在未來30年、50年甚至100年內抵抗環境中不斷變化的條件。

俄亥俄州景觀設計公司昆蟲學家赫門斯（Daniel Herms）說，事情的變化比樹木的生長還要快。接下來的幾十年，一些樹木會茁壯成長，而另一些則不會，赫門斯說，關鍵在於它們是否適應不斷變化的氣候，這些變化包括溫度上升以及降雨、乾旱模式。

赫門斯表示，即使各州常見的樹木，在它們生長的州也不見得有適應能力，例如加州沿海紅杉的生長非常倚賴來自霧氣中的水分，而霧正在減少。

赫門斯列舉出其他各州容易受到氣候變化影響的樹，包括：科羅拉多州的藍雲杉、愛達荷州的西部白松、緬因州的東部白松、明尼蘇達州的紅松、內華達州的單葉松、新罕布夏州的白樺、新墨西哥州的松樹、俄勒岡州的花旗松、賓州的鐵杉、南達科塔州的黑山雲杉、猶他州的藍雲杉、西維吉尼亞州的糖楓。

如果正要選擇在庭院種什麼樹時，赫門斯建議，園藝師和景觀設計師應該選擇那些不僅能適應目前環境，而且能適應在生長期中所經歷各種新環境的樹種。

這一點特別重要，因為樹木正是解決氣候變化的方法之一。

除了產生氧氣外，樹木在夏季還能提供蔭涼和自然冷卻效應，特別是在城市。美聯社
除了產生氧氣外，樹木在夏季還能提供蔭涼和自然冷卻效應，特別是在城市。美聯社

除了產生氧氣外，樹木在夏季還能提供蔭涼和自然冷卻效應，特別是在城市。赫門斯說，它們還可以減少雨水逕流（stormwater run off），並隔離和儲存碳，有益於改善氣候、更接近淨零（net zero）；根據聯合國對「淨零」的定義，即「將溫室氣體排放盡可能地接近於零，任何剩餘的排放都被海洋和森林從大氣中重新吸收」。

4月28日是美國的植樹節，讓人省思植樹的重要性。如果計畫在今年春天植樹，赫門斯建議可選擇在你的園藝區（horticultural zone，參考https://planthardiness.ars.usda.gov/）以及可適應兩個更暖和的區域生長的樹種。例如，位於6區的屋主可尋找適合6-8區的樹木。

赫門斯說，為確保新種的樹茁壯成長，要挖個與樹的根球完全一樣深和兩倍寬的洞，在回填土中加入大量的堆肥，並在前三年保持充足的水分。赫門斯提醒，樹木一般每周需要1英吋的水，可以是降雨、也可以是人工澆灌，或兩者混合。

俗話說，種樹的最佳時間是20年前，第二好的時間是今天。

西維吉尼亞州 新墨西哥州 俄亥俄州 新罕布夏州 加州

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