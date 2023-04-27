只有12%美國人「非常快樂」 他們的共同特點是什麼？

一項調查發現，僅有12%的美國人認為自己不但「快樂」，而且「非常快樂」。取自pexels

華爾街 日報與民調機構NORC最近的一項調查發現，僅有12%的美國人認為自己不但「快樂」，而且「非常快樂」(very happy)。這群最快樂的美國人有幾個共同特徵：他們積極參與社區活動、有緊密的人際關係、傾向相信神，他們年紀偏大、通常已屆退休 年齡。

美國人並非特別快樂的群體。12%「非常快樂」的比率是NORC自1972年以來所做社會調查中最低的數字。在受訪的1019名成年人中，大多數人對經濟和下一代的前景感到悲觀。

約30%的人將自己的快樂感覺評為最低，表示「不太快樂」（not too happy）；約56%的人說他們「相當快樂」(pretty happy)。

至於這少數「非常快樂」的人到底有何秘訣，讓他們和其他美國人感受如此不同？

最主要的原因是，「非常快樂」的人都重視穩定的關係，約67%的人表示，無論婚姻狀況如何，婚姻對他們非常重要；相較於整體受訪者，只有43%這麼認為。

「非常快樂」的人都重視穩定的關係，約67%的人表示，無論婚姻狀況如何，婚姻對他們非常重要。取自pexels

他們也傾向認為信仰上帝是重要的，有三分之二認為自己非常或中等程度地信奉上帝；相較總體受訪者，只有不到一半的成年人信奉上帝。

在非常快樂的人中，社區參與也比那些快樂指數較低的人更為重要。雖然許多非常快樂的人對個人財務狀況感到滿意，但他們對金錢的重視程度並不高。

馬里蘭州退休醫療秘書瑪麗安（Mary Ann DePasquale）說，他們每月靠社安金和幾筆小額養老金過日子。但她自認為非常快樂，「我們不需要任何東西」。

身為一群「非常快樂」的人，生活中不全然是一帆風順，有些人正面臨各種問題，例如幫助孩子面對癌症 或離婚。

許多人說，他們的快樂部分是建立在他們的性格上，部分是來自日常生活中的選擇。他們共同的興趣是健身 。35歲、住在北卡的拉塔夏（LaTasha McCorkle）說，她是健身房裡唯一推著嬰兒車、帶著2歲孩子鍛鍊的人。

「非常快樂」的人往往是老年人。受訪者中，60歲及以上的人佔30%，但在最快樂的群體中佔了44%。

哈佛大學醫學 院精神病學教授瓦丁格（Robert J. Waldinger）認為這些發現是有道理的。他說，研究顯示，許多人在生命的後期變得更加快樂；隨著年齡增長，意識到死亡的真實性，不是讓人感到沮喪，反而是把幸福當成首要之務。

在NORC的調查中，描述自己非常快樂的女性遠遠多於男性。瓦丁格說，這可能是由於女性比男性更長壽的緣故。