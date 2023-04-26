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花4.8萬改造百年老屋成「淨零」住宅 每年電費不到300元

編譯周靜芝／綜合報導
夏納翰（右）與女友在俄勒岡州波特蘭打造一座「淨零」（net zero）排放的住宅。取自CNBC影片截圖
夏納翰（右）與女友在俄勒岡州波特蘭打造一座「淨零」（net zero）排放的住宅。取自CNBC影片截圖

41歲的夏納翰（Ryan Shanahan）決定在俄勒岡州波特蘭購屋時，打從開始他就很清楚，這個家要能做到「淨零」（net zero）排放。

根據聯合國網站說明，實現「淨零」是指將溫室氣體排放盡可能減少到零，任何剩餘排放物都會從大氣中被海洋和森林重新吸收。

任職於一家零能耗（zero-energy）房屋公司的夏納翰總是說，未來是高效、電力和可再生能源的時代。他為客戶提供建議，告訴他們如何將現有房屋改造成「淨零」建築。

2014年，夏納翰以27.5萬元買下一棟有116年歷史的三室一廳房屋。對他來說，這是最好的選擇，因為它已經具備一些必要的條件，有助於成為零能耗建築：首先房子是長方形，長邊朝南，這對能源效率是好的；其次結構上有個朝南的屋頂線，這對太陽能發電來說很理想。

夏納翰買下房子不久，39歲的女友蜜琳根（Megan Milligan）也搬了進來；加上稅收和屋主的保險，兩人每月要負擔2,014元。

夏納翰的住宅在2020年安裝了太陽能板後，每年電費從1100元降至285元。取自...
夏納翰的住宅在2020年安裝了太陽能板後，每年電費從1100元降至285元。取自CNBC影片截圖

2019年，他們開始為期3個月的「淨零」改造工程，為了節省些裝修費用，他們自己動手做了許多拆遷工作。

兩人總計花費61,325元改造房子，其中包括隔熱材料10,000元、空氣密封150元、熱泵12,000元、熱泵熱水器950元、能源之星電器2,900元、LED燈泡25元、太陽能板30,000元、新電力系統3,500元、高效能空氣過濾器1,800元。在獲得到俄勒岡州和聯邦政府的部分稅收抵免、退稅和獎勵後，該筆金額減至48,325元。

2019年，他們的電費共計1100元。在2020年安裝了太陽能板後，電費降至285元。夏納翰說，房子接受的陽光量和太陽能板的位置，在改造為「淨零」住宅一年後，所生產的能源比他們使用的多出10%。他們利用這剩餘10%能源為電動車充電，但還須另外支付一點電費。

夏納翰和蜜琳根將持續「淨零」生活，他說，假設能源成本上升4%，他們所做的投資將在16或17年後得到回報。蜜琳根表示，這是件長期工作，兩人已經投資了這麼多，「我們喜歡這個家」。

為了提高能源效率，夏納翰說，得從小事做起，例如要換個新爐子，就買高效能家電，並把握政府獎勵措施；這些因素加在一起，確實是可以省下一些錢。

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