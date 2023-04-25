人生幸福長壽不是夢 百歲姊妹花分享5秘訣

百歲姐妹花雪莉（左）與露絲（右）攝於2015年。Trudy Galynker/攝影

106歲的雪莉·霍德斯（Shirley Hodes）8年前就沒再與103歲的妹妹露絲·史威德勒（Ruth Sweedler）見過面。兩人住的地方相距800英里，雪莉在北卡羅來納州 的阿什維爾（Asheville），而露絲在康乃狄克州 的哈特福（Hartford），她們都無法再開車，要見上一面自然困難重重。

不過，兩人每星期會通三次電話。眼睛不太靈光的雪莉使用的是特別挑選的話機，有大大的數字和簡單的按鈕。無論如何，她都會與僅存的兄弟姐妹保持聯繫，她和露絲出身勞工階級的移民家庭 ，兩人是八個孩子中最小的。

從遠處看，姐妹倆外型十分相似，都是身材嬌小、笑容滿面的猶太婦人，同樣頂著一頭蓬鬆銀髮。

雪莉說，家庭對我們非常重要，家人間的緊密關係讓我們可以繼續前進。露絲同意這點，她表示，長壽的關鍵是「快樂，健康，並在生活中擁有愛」。

姐妹倆都認同，如果不能享受生活中的每一天，活過100歲也沒什麼意義。雪莉說，全面照顧好自己，我們需要良好的健康，才能參與生活；露絲則表示，身體與頭腦都能保持良好狀態，你就成功了。

1. 設定每日目標

早在有手機App提醒達到日走1萬步目標還有多遠之前，雪莉和露絲已把保持運動作為生活重點之一。

露絲說，她會和朋友在家附近的水庫旁散步。每天早上走五英里，包括上坡、下坡，讓肌肉 可以得到鍛鍊。雖然現在她不像姊姊那樣「敏捷」，但不管在室內或室外仍持續散步。

住北卡羅來納的雪莉，當地氣候更溫和，她以每天散步為目標。每周兩次，當女兒楚迪（Trudy Galynker）來探視她時，兩人便一起在大樓裡散步。雪莉說，散步是她生活的一部分；因為在金錢上必須量入為出，散步是她能擁有最實惠的運動。

2. 培養人際關係

身為貧困家庭的孩子，雪莉表示，姊妹倆雖然有衝突，但「我們克服了，我們相處得很好、彼此關心。」她表示，學會在必要時發出自己的聲音，並學會相處，對兩人都有好處。

雪莉居住的社區，居民來來去去，這讓她很感興趣。她說，她和新的鄰居坐在一起交談，提出問題，彼此敞開心扉。她說，可以透過這種方式學到很多東西，畢竟「你永遠不知道一個人身上藏有什麼」。

兩人都對過世的丈夫都有著美好的回憶。露絲說，沒有什麼比一段幸福的婚姻更美好了；雪莉也說，她有個很好的丈夫和孩子，「這是了不起的成就感」。

3. 廣泛閱讀

雪莉對想保持精神敏銳的人的建議是：閱讀，這樣就可以不斷拓展你的思想。

姐妹倆從年輕時就對文學和藝術有著共同的熱情，雪莉說，我們是個喜愛閱讀的家庭，我們不需要花錢買書，因為圖書館 就在附近。

露絲說，當她還是個小女孩時，得到一張圖書館卡，「那是發生在我身上最好的事情」。

科學研究發現，孤獨真的會「殺人」。但是，露絲說，如果你喜歡閱讀，就永遠不會感到孤獨，「每本書都是你的朋友」。

4. 飲食節制

當被問及活過100歲的秘訣時，露絲說，重要的是永遠不吸菸、不喝酒。雖然她對攝取什麼食物沒有太多的想法，但她有個很好的飲食習慣，「試圖遠離甜點」。

雪莉表示，她喜歡簡單、均衡的飲食，沒有太多甜食。她盡量遵循二戰期間參加紅十字會營養課程時所學到的準則，儘管嘗試限制動物脂肪並喝脫脂牛奶，但她還是喜歡在晚餐後來點冰淇淋。

她的底線是，對於食物及其他一切都不要極端，「過點好的、適度的生活並無大礙」。

5. 正面思考

雪莉認為自己是個幸運的人，雖然有過疾病和其他問題，但她已克服了它們；遺憾未能接受太多的學校教育，但開朗、樂觀的個性讓她沒有沈浸在懊悔中。

雪莉說，不是每個人都欣賞生活中的一切，他們認為許多事是理所當然，但她不是這樣的人。

露絲則經歷了遠超過常人的悲痛：兩個女兒都早逝。但她表示，「為什麼要把時間花在痛苦的事或糾結於遺憾上呢？」

露絲小的時候，每當她走進教室，老師總會說「早安，陽光！」因為她是如此的開朗。現在她103歲了，這一點並沒有改變。露絲說，她仍對一切保持興趣，「我不回顧過去，我向前看」。