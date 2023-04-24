不須望遠鏡、天文知識 輕鬆和孩子一起探索夜空

與孩子一起探索夜空，父母不需要讓他們精確識別太空中的星體；主要在於引發孩子敬畏自然的心。取自pexels

我們生活在一個便利的世界，在家看著電影、吃著爆米花，要比套上靴子、穿上暖和衣服出外欣賞夜空容易得多；但是後者可以讓我們體驗到造物的奇蹟。

華盛頓郵報專欄作家尼爾森（Dustin Nelson）表示，仰望星空或許讓人卻步，尤其是對不熟悉天文的父母來說；家長也可能犯了這樣的錯誤：把觀星變成一項家庭作業，在如何「正確」觀星的框框裡打轉。其實這件事沒有一定的標準，雙筒望遠鏡和一些App 會有幫助，但有條毯子可以躺在上面，會讓你們更舒服。

尼爾森說，父母不需要讓孩子精確識別太空 中的星體；主要在於引發他們敬畏自然的心，這點十分重要。加州大學 柏克萊分校心理學家凱爾納（Dacher Keltner）表示，敬畏之心對生理、心理和情感有積極的影響，使我們產生好奇心，而不是判斷力，使我們具有合作精神，變得謙遜、分享和無私。她說，它能讓人靜下心來，這樣就不會只想到自己。

傾聽孩子心聲 分享興奮的事物

芝加哥阿德勒天文館主任尼古拉斯（Michelle Nichols）說，觀星前可讓孩子參與決定，要穿什麼？需要更暖和一點嗎？需要帶防蟲噴霧嗎？要帶熱巧克力嗎？去哪裡吃晚餐？把一些事交給孩子決定，即使知道他們只想停在麥當勞也沒關係。

如果想獲得更好的夜空體驗，可以遠離城市，前往闃黑的地方；在那裡可能會發現流星雨、更難看到的行星，甚至華麗的銀河。取自pexels

父母不必什麼都知道 什麼都不知道也無妨

宇宙中有無窮無盡的奇蹟可以探尋：月亮、星星、星座和行星，即使還沒有觸及彗星、流星雨或北極光這些的讓人讚嘆的事物，就足夠令人激動、敬畏了。

與孩子們一起探索天空，不必知道所有的答案。尼古拉斯說，她擁有天文學學位、在天文館工作將近28年，仍不時透過手機 App尋找答案，她會說：「哦，等等。那顆星就在那裡？你問我那是什麼？讓我再確認一下。」

她推薦可以下載SkyView Lite、StarTracker或Star Walk 2等手機App。而欣賞夜空，不一定非得是英仙座流星雨這樣的大事件，也不必一開始就想追蹤像蟹狀星雲這種百年一遇的奇景；在冬季的天空中尋找獵戶座和它獨特的腰帶，或者像木星、金星這樣明亮的行星要容易得多。

不需要望遠鏡或精心設計的計畫來欣賞天空

一旦孩子對太空有興趣，買個望遠鏡可能是不錯的主意。明尼蘇達州聖保羅的貝爾博物館 （Bell Museum）的拉柯希爾（Thaddeus LaCoursiere）說，這是一種獨特的體驗，沒有什麼比這更重要了。但他建議在購買望遠鏡前，先去參加天文館或當地天文俱樂部的活動，和專家一起使用望遠鏡，因為這可能很複雜。他說，也可以從當地圖書館借到望遠鏡。

尼爾森說，如果想在沒有任何裝備下獲得更好的夜空體驗，可以遠離城市，前往闃黑的地方；在那裡，可能會發現流星雨、更難看到的行星，甚至華麗的銀河。這些物體在城市裡難以發現，因為光害限制了肉眼所能見到的東西。

不過，觀星的方法也沒有對錯。拉柯希爾建議先走到後院，儘管有光害阻擋，在城市中仍然可以找到月亮和夜空中最亮的星星。