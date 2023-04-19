華裔一家困居百平方呎房間 母女驚喜受邀白宮活動

在舊金山華埠社區發展中心協助下，蘇小萍（音譯）帶女兒菲菲安娜前往白宮參加復活節彩蛋活動。Sandy Jiang/攝影

蘇小萍（音譯，Xiaoping Su）下班後，都盡可能帶9歲的女兒菲菲安娜（Fifianna）出門，走路到金門公園、動物園或圖書館。她說，每次出遊都是一個機會，讓女兒看到更多的世界。當母女倆回到家時，菲菲安娜的世界就像舊金山華埠 許多家庭一樣，又縮回100平方英尺的狹小空間，這裡是蘇小萍一家四口居住的單間住宅（Single-room-occupancy, SRO）。

4月10日，蘇小萍帶菲菲安娜前往白宮 。藉由舊金山非營利組織「華埠社區發展中心」的籌款，使她們得以實現華府之旅，並參加白宮年度復活節彩蛋活動。菲菲安娜花了一天時間尋找彩蛋、與恐龍人偶合照，並參觀華盛頓特區的紀念碑，這比她從家裡走過的地方要遠上數千英里。蘇小萍說，希望女兒能從這些新事物中得到啓發，她的夢想可以比他們的SRO更大。

2012年蘇小萍與丈夫從廣州來到舊金山，像許多新移民 一樣，兩人搬進單間公寓樓一個僅100平方英尺的小房間，廚房和廁所須和鄰居共用。華埠社區發展中心主任馬爾坎楊（Malcolm Yeung）說，對那些尋求可負擔住房，還希望找到工作、克服語言障礙的新移民來說，這往往是唯一的選擇。

目前擔任櫃台接待的蘇小萍與丈夫、兩個女兒住在一起，疫情 期間一家人被困在這裡，讓她備感壓力，因為沒有足夠的空間讓長女如意（Ruyi）和菲菲安娜在不同的桌子學習，還經常因為網路訊號不良導致線上課程中斷。

蘇小萍一家四口居住在一百平方英尺大的狹小房間內。Xiaoping Su/提供

隨著疫情消退，蘇小萍開始擔心如何讓女兒認識外面的世界，「看到房間牆壁外的事物」。4月4日，她得到了訪問白宮的機會，成為華埠社區發展中心從網路隨機挑選的SRO家庭。蘇小萍說，當她得知這個好消息時，既驚訝又高興，但她沒有立刻告訴女兒，因為不知該如何籌到這筆機票錢。

同日，該非營利組織為這趟旅行發起募款，目標是6000元。「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導了這個家庭的故事，讓捐款蜂擁而至，兩天內便超過目標，最終籌到1萬多元，餘款還可幫助其他追求類似機會的家庭。

周日（4月9日）晚上，蘇小萍和菲菲安娜抵達華盛頓，入住國家廣場附近的凱悅酒店，房間是她們SRO公寓的三倍大，而且終於有了自己的衛浴。

10日上午，她們前往白宮，在陽光明媚的南草坪上，聆聽總統和第一夫人的演說。今年復活節滾蛋活動的主題是「EGGucation」，讓喜歡藝術和數學的菲菲安娜很開心。活動結束後，母女兩人逛了購物中心、參觀了華盛頓紀念碑和二戰國家紀念碑。次日，她們帶著紀念品、照片，以及蘇小萍一直希望女兒獲得的大開眼界經歷回到了舊金山。

陪同兩人前往華府的珊迪江（Sandy Jiang）說，她認為此行讓菲菲安娜備受鼓舞，菲菲安娜告訴她，未來想成為一名圖書管理員，唸書給其他孩子聽。