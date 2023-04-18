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結合滑行、音樂和危險 長板舞令人著迷

編譯徐薏茹／即時報導
加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)沿海木板路東邊，十幾名長板玩家沿著南4號空地(South Lot 4)滑行。美聯社
加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)沿海木板路東邊，十幾名長板玩家沿著南4號空地(South Lot 4)滑行。美聯社

加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)沿海木板路東邊，十幾名長板玩家沿著南4號空地(South Lot 4)滑行。

他們來自各行各業，有科技業工作者、保姆、房地產經紀人等等，這些玩家穿著寬褲、零落差(zero-drop)運動鞋參與長板訓練，乘風而行。

如果天氣不錯，這些玩家大多會在周末午後聚集，聚會由非營利組織「舞蹈基金會」(Dancing Foundation)贊助。

長板舞仍處於早期階段，但舞蹈基金會創辦人、39歲的軟體工程師布萊頓(Achille Brighton)表示這項運動已經流傳開來，在聖塔莫尼卡、巴黎、首爾等地，任何公共廣場或寬敞、公開的人行道都可看到長板舞的蹤影。

布萊頓說：「不需要滑冰場，只需要道路即可。」

長板最初是為了玩家自娛所設計的，大部分的長板長3到4呎，比傳統的滑板長約一呎。

長板可能很笨重，但也很優美，除了滑行，還能用於長板舞，融合動作、音樂與危險。

布萊頓說：「跳長板舞時，會一邊聽著音樂，身體通常會隨著拍子律動，令人上癮。」

漢娜·杜林(Hannah Dooling)較早開始接觸長板運動，她在西雅圖學會滑板，如果有人想要學習新技巧，也許可以找杜林學習。

杜林在2021年新冠疫情高峰期間和她的伴侶搬到洛杉磯，為亞馬遜遠端工作，當時她不認識任何人，溜滑板是尋找社群的方式。

來自澳洲墨爾本的黃芸(Yun Huang，音譯)也在疫情期間開始從事滑板運動，她曾經只為了溜滑板和遛狗才踏出戶外，「我們多少對新冠感到沮喪，我之前試過冥想，但沒有用，不過在滑板的領域，我覺得我真的能得心應手。」

杜林說，對於女性而言，滑板可能令人害怕且不受歡迎，但在疫情期間，大家透過社群媒體連結，尋找他們的小天地。

布萊頓表示，長板與長板舞的共通點是危險，從事這項運動時，可能會錯過一步、會跌倒、會受傷，但「這正是令人興奮的地方。」

長板玩家漢娜·杜林(Hannah Dooling，左)和黃芸(Yun Huang...
長板玩家漢娜·杜林(Hannah Dooling，左)和黃芸(Yun Huang，音譯，右)。美聯社

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