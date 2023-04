洛杉磯這家夢幻書店 網友打卡熱門景點

位於洛杉磯市中心「最後的書店」(The Last Bookstore)成為Instagram用戶上傳照片最多的網紅書店。取自The Last Bookstore網站

大本精裝書砌成的拱廊、書牆中挖出的景窗,隨處都是網美拍照熱點,讓位於洛杉磯 市中心「最後的書店 」(The Last Bookstore)成為Instagram用戶上傳照片最多的網紅書店。

根據英國商業網站The Knowledge Academy在2021年2月的一份數據顯示,「最後的書店」在主題標籤(hashtag)的數量上排名第二(11萬498),遠超過波特 蘭的Powell’s City of Books、舊金山的City Lights、東京的Book and Bed、巴黎的Shakespeare and Co和葡萄牙波多的Livraria Lello等知名書店。

「最後的書店」有著洞穴般的入口以及雕花的大理石樑柱。取自The Last Bookstore網站

「最後的書店」於2005年落腳於洛杉磯市區一間倉庫,因規模越來越大,幾年後搬到現在這棟舊的銀行大樓,在書店洞穴般的入口,可以發現雕花的大理石樑柱、老式拱門、目前被當作畫廊的樓中樓,以及二樓迷宮般的拍照熱點,其中包括一間全部書都賣1元的房間。

「最後的書店」是愛書人的夢幻天堂。取自The Last Bookstore網站

網友索薩(Julian Sosa)在部落格中分享說,這是他認為只存在於夢中的書店,每當他走進這家書店,都會被頗有年代的書香壓得透不過氣,每個角落都值得一看。雖然他是個小說迷,但這家書店如此特別,每個區都充滿愉快的探索與驚喜,讓他忍不住也買一些音樂和電影的書;復古的扶手椅和沙發,美得讓人心碎,總讓他會猶豫是否要在椅子上懶洋洋地翻閱更多值得購買的書。

「最後的書店」目前落腳於洛杉磯市區一棟舊的銀行大樓。取自The Last Bookstore網站

索薩說,二樓的裝飾和藝術品更令人驚嘆,這也是「最後的書店」 和其他所有書店大異其趣之處。他建議一定不能錯過這個「圖書迷宮」的四周,看看能否在數以萬計售價2元的書海中挖到寶。這一層還有一個小型博物館 ,展出繪畫、古董和一些稀奇古怪的文物。他說,參觀結束時,會覺得自己像是從夢中走出來。

創立書店的史賓塞(Josh Spencer)在21歲時因交通意外而癱瘓,讓這家書店有種在挫折中堅持不懈的毅力。史賓塞說,多年來,他一直在訓練自己如何處理身體的殘缺,而學習處理商業上的挑戰是同樣的事;對於每個小挫折,他都試圖找出積極的方法,將其轉化為有趣或好玩的事。

創立書店的史賓塞(Josh Spencer)在21歲時因交通意外而癱瘓,讓這家書店有種在挫折中堅持不懈的毅力。擷自The Last Bookstore網站影片畫面

在漫長的復健路上,史賓塞尋求憂鬱症的解藥,最終回到了他的初戀:文字。來到洛杉磯創業之後,對史賓塞來說,「最後的書店」已幫助他一度喪失方向的生活提供了指標和動力。

史賓塞說,他真的很喜歡這份工作,這是一個理想的環境,可以不斷地獲得更多的信息,並沈浸其中;每天他都在翻箱倒櫃,尋找以前從未見過的新書。

「最後的書店」二樓設有小型展覽空間。取自The Last Bookstore網站

走過疫情 ,儘管「最後的書店」和多年前史賓塞夢想中的書店一樣具有溫暖和特色,但走道上的人流卻減少了許多。在營業額減少了80%下,工作人員正在透過開放在書店內舉辦婚禮和「在書店過一晚」等活動,來挽回一些損失。

「最後的書店」地址:453 S Spring St - Ground Floor, Los Angeles, CA 90013。營業時間11 am - 8 pm。