美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

Photo by Amogh Manjunath on Unsplash

錢財不一定能買到幸福,但搬去公認的幸福城市,往往能提高生活品質。個人理財網站WalletHub根據社區環境、居民收入與就業 ,以及身心福祉等要素,分析統計最新幸福城市排行榜,結果加州 佛利蒙(Fremont)連續第二年蟬聯全美最幸福城市。

聯合國「世界幸福報告」(World Happiness Report)顯示,美國排名全球第16幸福國家,而WalletHub則根據心理學研究和物質指標,票選美國十大幸福城市。

WalletHub的調查分析全美182座大城市,包括人口最多的前150個城市,並確保每一州至少有兩個熱門城市列入評選,接著依據身心福祉、社區與環境,以及收入和就業三大領域訂定30項標準,列出全美十大幸福城市及其各領域的排序。

以下為全美十大幸福城市及其排名。

1.加州佛利蒙

2.加州聖荷西 (San Jose)

3.威斯康辛州的麥迪遜(Madison)

4.堪薩斯州歐弗蘭帕克(Overland Park)

5.加州舊金山

6.加州爾灣(Irvine)

7.馬里蘭州哥倫比亞(Columbia)

8.南達州蘇瀑市(Sioux Falls)

9.佛特蒙州南伯靈頓(South Burlington)

10.佛特蒙州伯靈頓(Burlington)

西沃恩南方大學(Sewanee: The University of the South)心理學教授雪莉‧漢比(Sherry Hamby)表示,住在幸福城市有助提升整體福祉。她說,「有更多資源的地區,無論是海灘、山脈、藝文活動,或醫療、運輸等重要的民生資源,都會讓當地居民更幸福。」

參與WalletHub研究中的奧伯尼紐約州 立大學(University of Albany)心理學教授達拉爾(Dev Dalal)表示,部分地區的居民依據更崇高的目的、驕傲與愉悅感受擇地而居。

此外,城市經濟與居民幸福程度高度相關。達拉爾表示,「想要提升幸福感的一大要素,便是改善經濟,尤其是當地居民經濟平等,經濟地位愈均衡,居民的幸福指數愈高。」