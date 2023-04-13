熱心人士出錢 愛心理髮師為特殊兒童免費服務

俄亥俄州的理髮師傑克森（Vernon Jackson）在休假時一樣在工作，為那些有特殊需求的兒童免費剪髮。圖擷自TikTok影片

傑克森（Vernon Jackson）在休假時一樣在工作，他的理髮店Noble Barber and Beauty照常開門，迎接一批VIP顧客：那些有特殊需求的兒童。

這是他自2021年以來便一直在做的事。傑克森說，他聽了許多家長在理髮店的「可怕」經歷，理髮師對他們的孩子沒有耐心，所以便決定在休息日時做這件事，在店內沒有其他理髮師的情況下，可以全心為這些孩子服務。

傑克遜說，空無一人的理髮店可以幫助對新環境和聲音敏感的孩子；他希望幫助他們適應理髮店，日後當有其他理髮師和客戶在時，也可以安心地走進來。

傑克森為有特殊需求兒童免費剪髮的計畫，獲得許多熱心人士的支持。圖取自GoFundMe網站

傑克森不僅利用休息日工作，而且還是免費服務。當他開始宣傳將在休息日為有不同需求的兒童理髮時，傑克森的一個朋友給他發了封郵件，說「嘿，我可以贊助一次理髮嗎？」之後越來越多人希望捐錢，傑克遜開始在GoFundMe 上募款，他把免費理髮服務稱之為「天才計畫」（Gifted Event）。

有些父母也很樂於掏錢，只為了讓他們的孩子能夠獲得和其他人一樣的理髮體驗。傑克森說，結束時他會告訴父母說有人已經付錢了，他們會說「那我得給你小費」。當然傑克森不會接受，他告訴他們這是「天才計畫」的一部分，是社區的禮物，「請接受它」。

傑克遜說，還有客戶從俄亥俄州 的其他城市來找他；他也希望把募集到的錢用於旅行，這樣就可以為全美各地有特殊需要的兒童提供免費理髮。

全美各地的民眾之外，傑克森也收到遠自丹麥、澳洲 、倫敦、烏干達寄來的郵件。他說，這真是一個美麗的經驗，這些回饋讓他能夠全力以赴地去付出愛，「並看到這樣做時會發生什麼」。