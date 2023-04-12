越有錢越快樂 這是真的…但對整體人生滿足感影響不大

研究發現，更多的錢可以讓人在某種程度上感覺更快樂，但它並不能讓生活變得更有意義。取自pexels

長期以來，心理學家都認同在某種程度上「更多的錢等同於更多的幸福」。

自從普林斯頓大學的卡尼曼（Daniel Kahneman）和迪頓（Angus Deaton）在2010年發表一項備受矚目的研究後，許多人都認為，在年收入達到約7萬5千元，幸福感在某種程度上便到頂了，即使收入再增加也不能讓你感覺更幸福。

然而，賓州 大學的基林斯沃斯（Matthew Killingsworth）在2021年發表的一項研究與先前的發現相矛盾，宣稱幸福感沒有所謂的高原期，會隨著收入的增加而繼續增長，即使年薪超過7萬5千元。

為解決這些矛盾的結論，卡尼曼和基林斯沃斯與賓州大學的梅勒斯（Barbara Mellers）合作，確定更高的收入能換來多少幸福是否有極限。

最新研究發現，對多數人來說，其實沒有極限。參與測試者的幸福感確實隨著收入的增加而增長，即使年收入超過7萬5千元。

更重要的是，研究人員發現，對於那些一開始就有些不快樂的人來說，幸福感確實會隨著收入的增加而進入停滯期，這個數字大約是年收入10萬元以上。

雖然金錢確實能為生活帶來快樂和滿足，但它對每個人產生的影響不盡相同。如果一個人缺少其他的動力，更多的錢也不能讓生活變得更加幸福。

高薪能讓人更快樂嗎？

卡尼曼最初的研究是將高原期設定在年薪7萬5左右，在新的研究中，加入通貨膨脹 因素，決定將收入高於或低於10萬美元作為分界點。

研究人員檢視了到底是誰在口袋裡有更多錢後，幸福感會得到增長。答案是：大多數人。雖然在年收入至少50萬元的參與者中，幸福感開始略趨平緩，但研究人員表示，沒有多少人超過這個門檻。

此外，在最快樂的30%的人中，呈現出幸福感高原期甚至更少。令研究人員驚訝的是，當參與者年收入超過10萬美元時，幸福感繼續增長，甚至增幅加快。

然而，研究人員也發現，在最不快樂的15-20%的人中，幸福的高原期最為明顯。這個群體的不快樂隨著收入的增加而減少，但在年收入達到10萬美元左右後就不明顯了。

金錢買不到的快樂

研究人員說，雖然金錢和幸福之間存在這些統計學上的關連性，但在整體人生滿意度上，它們並不重要。更多的錢可以讓你在某種程度上感覺更快樂，但它並不能讓生活變得更有意義。

更多的錢會讓人更快樂嗎？對於大多數人來說，是的。但如果專注於能為你帶來最大快樂的事物，例如人際關係、愛好或事業，便能在生活中體會到更多的滿足。